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Futebol Internacional Barcola brilha com hat-trick em vitória do Liverpool sobre o LASK na Champions Ingleses golearam o lanterna da fase de liga do torneio continental e conquistaram a segunda vitória em dois jogos

O Liverpool, que ocupa o meio da tabela no Campeonato Inglês, deu um show ao bater o LASK por 6 a 3 nesta quarta-feira (14), com um hat-trick do atacante francês Bradley Barcola, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Com esta vitória, os 'Reds' igualam Barcelona, Arsenal e Sporting de Lisboa como as equipes que somam seis pontos em dois jogos no torneio continental.

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio (22') e Barcola praticamente definiu a partida com dois gols antes do intervalo (24' e 38').

O francês, que fez sua melhor partida desde que chegou ao Liverpool no início da temporada, marcou mais um gol no segundo tempo (66').

"Jogou muito bem hoje, não apenas pelos gols, mas pelas situações de um contra um, quando criou muitos espaços nas costas da defesa", destacou o técnico do time inglês, Andoni Iraola, sobre Barcola.

Também participaram da goleada o holandês Jeremie Frimpong (51') e o jovem atacante Lewis Koumas (72'), de 21 anos.

O LASK diminuiu com os gols de Robert Ljubicic (63') e Florian Flecker (74' e 77').

O time austríaco, que já havia sido derrotado na primeira rodada (1 a 0 para o AEK de Atenas) segue na lanterna da fase de Liga da Champions, sem somar pontos.

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