A- A+

Futebol Barcos da Globe 40 partem do Recife com destino ao Caribe A classificação após as seis etapas da competição aponta o Sec Hayai na liderança, com 27 pontos perdidos

Os barcos da regata de volta ao mundo Globe 40 partiram do Recife neste domingo (5), rumo a Granada, no Caribe. Diante de um público atento no Marco Zero do Recife, por volta das 15h, os quatro veleiros estrangeiros seguiram viagem. De lá, estarão bem próximos da chegada final, prevista para março, em Loriente/FRA.

Completaram o percurso de Ushuaia, na Patagônia Argentina, até o Recife (única parada no Brasil) as embarcações: Amhas, Gryphon Solo 2, Sec Hayai e Wisckey Jack. O Milai teve um problema após sair de Ushuaia e não completou o trajeto.

A classificação após as seis etapas da Globe 40 aponta o Sec Hayai na liderança, com 27 pontos perdidos. Na sequência: Amhas (30 pontos), Milai (36), Gryphon Solo 2 (48) e Wisckey Jack (63 pontos).

A Globe 40, que reúne barcos da Classe 40, é uma travessia com 30 mil milhas náuticas, com duração de nove meses e 140 dias. A partida foi realizada no dia 26 de junho de 2022, de Tânger, no Marrocos. Vale destacar que, no percurso, já aconteceram paradas em Cabo Verde (África), Ilhas Maurício (Oceano Índico), Auckland (Nova Zelândia), Papeete (Polinésia Francesa), Ushuaia (Patagônia) e Recife (Brasil).

Veja também

Futebol Tottenham vence City com gol de Kane, que se torna o maior artilheiro da história do clube