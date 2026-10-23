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futebol Barletta brilha e Sport vence Criciúma na Série B Atacante marcou duas vezes no triunfo por 2x1, na Ilha do Retiro, deixando o Leão vivo no sonho do acesso

Foi dramático, mas deu Sport. Barletta brilhou, com um golaço de fora da área e outro de pênalti, nos acréscimos, e ajudou o Leão a vencer o Criciúma por 2x1, nesta sexta-feira (23), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos pularam para a sétima posição, com 54 pontos.

Na iminência de conseguir a classificação antecipada ao G6 e com chances até de dormir na vice-liderança da Série B, o Criciúma mostrou que não seria um visitante que ficaria apenas se defendendo. O Tigre aproveitava os espaços no meio-campo do Sport para atacar, mas as finalizações eram bloqueadas pela defesa leonina.

Perotti era o responsável por segurar a bola no campo ofensivo do Sport. Foi dele a primeira grande chance do time, em finalização defendida por Airton. O Criciúma quase marcou em dois bons momentos. Primeiro, em cabeçada de Marcelo Hermes. Minutos depois, Ronald bateu colocado e Thiago Couto espalmou.

Em chute cruzado de Barletta, que não encontrou Perotti na área para completar, foi a última boa oportunidade do Sport no primeiro tempo. No mais, o Leão sofreu para encaixar contragolpes.

Couto, no início do segundo tempo, foi mais uma vez providencial ao salvar outro grande lance do Criciúma. Otero cobrou escanteio fechado, Rodrigo desviou de cabeça e o goleiro impediu o gol dos catarinenses.

Com a exceção de Barletta, o técnico Mariano Soso trocou todo o setor ofensivo do Sport. Saíram Diego, Perotti e Clayson para as entradas de Fernando Sobral, Neto Pessoa e Edson Lucas.

A manutenção de Barletta em campo foi fundamental. O camisa 30 chamou a responsabilidade e acertou uma bomba de fora da área. Airton ainda tocou na bola, antes dela bater no travessão e morrer no fundo das redes para fazer 1x0.

Quando a arbitragem deu oito minutos de acréscimo, a tensão tomou conta da Ilha do Retiro. O medo ganhou forma aos 46 minutos. A zaga do Sport cortou mal um cruzamento e Fellipe Mateus pegou de primeira para empatar o duelo.

Tudo indicava mais um dia de frustração do Sport, mas a história mudou aos 51 minutos quando William Oliveira foi derrubado na área. Pênalti que Barletta foi para a cobrança e decretou o 2x1 para deixar o Leão vivo no sonho pelo acesso.



Ficha técnica

Sport 2

Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; William Oliveira, Diego Hernandez (Fernando Sobral) e Patrick de Paula (Zé Gabriel); Clayson (Edson Lucas), Perotti (Neto Pessoa) e Chrystian Barletta. Técnico: Mariano Soso

Criciúma 1

Airton; César Martins (Bruno Alves), Rodrigo (Romarinho) e Luciano Castán; Lepo, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Jhonata Robert (Nicolas), Otero (Waguininho) e Diego Gonçalves (Gui Lobo). Técnico: Umberto Louzer

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Schumacher Marques (PB)

VAR:Pathrice Wallace Correa (RJ)

Gols: Barletta (aos 30 e 54 do 2ºT), Fellipe Mateus (aos 46 do 2ºT)

Cartões amarelos: Lepo, Gui Lobo (C )

Público: 14.081 torcedores

Renda: R$ 355.188,00

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