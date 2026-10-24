A- A+

Sport Barletta comemora gol de pênalti no final na vitória sobre o Criciúma: "O Sport é isso" Atacante marcou os dois gols do triunfo rubro-negro nessa sexta-feira (23) na Ilha do Retiro

Chrystian Barletta vem sendo o maior nome do Sport nesta temporada e comprovou este merecimento ao marcar os dois gols na vitória do Leão sobre o Criciúma por 2 a 1 nessa sexta-feira (23), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista após o duelo, o atacante reconheceu que o Leão começou inferior na etapa inicial, mas conseguiu se ajustar durante o intervalo e marcar o primeiro gol.

"[Foi] uma partida muito difícil. Eu acho que no primeiro tempo ali no começo, a gente não tava encaixando um pouco na marcação, depois a gente ajustou no intervalo e conseguimos fazer o gol", falou.

Barletta também avaliou o gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo que poderiam ter custado caro para o Rubro-negro. Aos 46 da etapa final, Fellipe Mateus balançou as redes para os catarinenses e empatou a partida.

Cinco minutos depois, aos 51, William Oliveira foi derrubado na área e um pênalti a favor do Sport foi marcado. Barletta foi para a cobrança e fez o segundo gol do Leão para garantir os três pontos dentro de casa e manter o sonho de chegar ao 6-6 vivo.

"Eu acho que a gente não pode, tomar um gol no final nessas partidas decisivas. Eu acho que a gente tem que ajustar esse ponto, mas glória a Deus, hoje nós conseguimos buscar a virada. É isso, quando não dá mais na perna e na técnica, tem que dar na raça e na vontade. O Sport é isso, a Ilha do Retiro é isso", celebrou o atacante.

O apoio da torcida, aliás, foi um ponto destacado pelo jogador para os próximos três jogos do Sport na competição.

"[Quero] agradecer pela presença da torcida, por nunca nos abandonar. Nessa reta final é muito importante, principalmente nos jogos em casa", disse Barletta.

O próximo compromisso do Leão será fora de casa contra o Botafogo-SP no próximo sábado (31), as 16h, em Ribeirão Preto. Atualmente, a equipe de Mariano Soso está em sétimo lugar, com 54 pontos, já os adversários paulistas ocupam a 13ª posição, com 44 pontos.

Veja também