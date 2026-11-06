Barletta desabafa e pede "projeto com convicção" no Sport após derrota para Operário-PR

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O atacante do Sport, Chrystian Barletta, desabafou após a derrota do clube pernambucano para o Operário-PR, na noite desta sexta-feira (6), em Ponta Grossa, pela penúltima rodada da Série B. O resultado negativo praticamente termina com as possibilidades de classificação do Leão aos playoffs do acesso.

Em entrevista concedida à ESPN, o camisa 30 rubro-negro reconheceu que o time deixou a desejar ao longo da competição, pediu desculpas ao torcedor, e reclamou do planejamento do clube para a disputa da temporada.

"Eu peço desculpas ao torcedor. Nada que eu fale aqui vai confortar, mas eu tenho algumas coisas para falar desde a metade do ano. Todo mundo é grande, homem, para saber que o que eu falo é para o bem do Sport. Quero que o Sport esteja na Série A sempre. Um time como o Sport tem que começar a ver algumas coisas durante o ano, a se programar melhor. Fomos privilegiados de lutar até a penúltima rodada em um ano difícil", iniciou.

"Ano passado, o clube virou de ano quebrado, mas está na hora do Sport, mesmo que troque de diretoria, fazer um projeto bom, ter uma sequência de projeto. Não sei um time que brigou para ficar no G-6 que trocou quatro treinadores no ano. Se for para dar errado, é melhor dar com um só. Um time como o Sport, grande, se fizer um projeto sério e com convicção, que contrate treinador e as peças com o estilo do treinador, não fique trocando durante o ano", prosseguiu.

"Demos sorte de ficar brigando até agora, um time como o Sport não pode ficar de fora. Assumo a responsabilidade, quero o melhor para o Sport, estando Soso aqui ou não, Matheus (Souto Maior) aqui ou não. Sempre vou torcer para o Sport e vou viver esse clube", finalizou.

Durante a trajetória do Sport na Série B, o clube contou com quatro treinadores. Primeiro técnico do time no ano, Roger Silva foi demitido logo após a estreia do clube na competição. Posteriormente, o Rubro-negro ainda foi dirigido por Márcio Goiano e Gilmar Dal Pozzo, antes da chegada de Mariano Soso, no início de setembro.

Com o revés na noite desta sexta, no Germano Krüger, o Leão manteve os 55 pontos, caindo para o nono lugar. No complemento da rodada, se CRB ou Goiás ganharem de Náutico e Ponte Preta, respectivamente, o time pernambucano não terá mais chances matemáticas de entrar no G-6 na última rodada. Isso porque, alagoanos e goianos levam vantagem no número de vitórias e não poderiam ser alcançados na 38ª rodada.

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