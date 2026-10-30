Barletta diz viver melhor momento da carreira no Sport e projeta duelo decisivo contra Botafogo-SP
Artilheiro da equipe, atacante marcou duas vezes na vitória sobre Criciúma, chegando a 13 gols na Série B
A três rodadas para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport está a apenas um ponto do G-6 e aposta na grande fase de Chrystian Barletta para confronto decisivo diante do Botafogo-SP. As equipes se enfrentam neste sábado (31), às 16h, no Estádio Santa Cruz, pela 36ª rodada.
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Principal referência ofensiva do Sport na competição, Barletta foi decisivo na última rodada, ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na Ilha do Retiro.
O atacante soma 13 gols na competição e diz viver seu melhor momento na carreira.
“Com certeza, é meu melhor ano tanto na carreira quanto no Sport. Fico feliz por estar confiante e conseguir ajudar a equipe. Acho que o futebol passa muito por isso, pela confiança do jogador. Estando à vontade, acredito que consigo performar melhor em campo. Quando o coletivo se destaca e vai bem, o individual também começa a se destacar. Isso é muito importante: a força do grupo. Acho que é o que mais nos ajuda nesta reta final”, analisou.
Decisão
O Botafogo-SP chega embalado por quatro vitórias consecutivas e promete dificultar a vida do Sport. Nos últimos três confrontos em Ribeirão Preto, dois empates e uma vitória do Rubro-negro, em 2019.
“A semana de preparação foi muito boa. A gente sabe da importância do jogo. É o jogo mais importante para nós. Fizemos tudo o que o professor colocou para a gente fazer. Estamos dispostos e, mais importante, é estarmos concentrados para esse jogo. É jogo a jogo, e acho que é mais uma final para nós”, afirmou o atacante.
Após a recepção dos torcedores no aeroporto, antes do embarque da delegação, o camisa 30 valorizou o apoio dentro e fora de casa, e defendeu a união entre elenco e arquibancada para os últimos compromissos.
“É muito importante esse calor da torcida, tanto na chegada quanto na saída do aeroporto. No estádio, a gente sabe que, em São Paulo, eles também estão sempre presentes. Nesta reta final, é muito importante a presença da torcida e manter essa união entre elenco e torcida. Estamos prestes a entrar em uma partida que pode ser decisiva para nós. É muito importante sentir esse calor e esse ambiente com a torcida”, declarou.