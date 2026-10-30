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FUTEBOL Barletta diz viver melhor momento da carreira no Sport e projeta duelo decisivo contra Botafogo-SP Artilheiro da equipe, atacante marcou duas vezes na vitória sobre Criciúma, chegando a 13 gols na Série B

A três rodadas para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport está a apenas um ponto do G-6 e aposta na grande fase de Chrystian Barletta para confronto decisivo diante do Botafogo-SP. As equipes se enfrentam neste sábado (31), às 16h, no Estádio Santa Cruz, pela 36ª rodada.

Principal referência ofensiva do Sport na competição, Barletta foi decisivo na última rodada, ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na Ilha do Retiro.

Chrystian Barletta soma 24 participações em gols em 44 jogos disputados na temporada | Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

O atacante soma 13 gols na competição e diz viver seu melhor momento na carreira.

“Com certeza, é meu melhor ano tanto na carreira quanto no Sport. Fico feliz por estar confiante e conseguir ajudar a equipe. Acho que o futebol passa muito por isso, pela confiança do jogador. Estando à vontade, acredito que consigo performar melhor em campo. Quando o coletivo se destaca e vai bem, o individual também começa a se destacar. Isso é muito importante: a força do grupo. Acho que é o que mais nos ajuda nesta reta final”, analisou.

Decisão

O Botafogo-SP chega embalado por quatro vitórias consecutivas e promete dificultar a vida do Sport. Nos últimos três confrontos em Ribeirão Preto, dois empates e uma vitória do Rubro-negro, em 2019.

“A semana de preparação foi muito boa. A gente sabe da importância do jogo. É o jogo mais importante para nós. Fizemos tudo o que o professor colocou para a gente fazer. Estamos dispostos e, mais importante, é estarmos concentrados para esse jogo. É jogo a jogo, e acho que é mais uma final para nós”, afirmou o atacante.

Após a recepção dos torcedores no aeroporto, antes do embarque da delegação, o camisa 30 valorizou o apoio dentro e fora de casa, e defendeu a união entre elenco e arquibancada para os últimos compromissos.

“É muito importante esse calor da torcida, tanto na chegada quanto na saída do aeroporto. No estádio, a gente sabe que, em São Paulo, eles também estão sempre presentes. Nesta reta final, é muito importante a presença da torcida e manter essa união entre elenco e torcida. Estamos prestes a entrar em uma partida que pode ser decisiva para nós. É muito importante sentir esse calor e esse ambiente com a torcida”, declarou.

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