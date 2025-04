A- A+

SPORT Barletta lamenta derrota do Sport no Brasileirão e critica arbitragem: "é uma vergonha" Leão foi derrotado novamente na noite deste sábado (12) e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro; jogo foi marcado por gol polêmico do Vasco

O Sport segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Leão foi derrotado pelo Vasco por um placar de 3x1, em São Januário, na noite deste sábado (12). Mesmo controlando o jogo e sendo mais ofensivo que o adversário, o Sport pecou nas finalizações e não conseguiu sair com os três pontos.

Após o jogo, o atacante Chrystian Barletta lamentou a derrota e ressaltou que, pelo desempenho dentro de campo, a equipe leonina merecia sair com o triunfo.

“A gente vem fazendo o nosso trabalho e jogando bem, mas tem que combinar isso com o resultado. Não adianta nada jogar bem e sair sem nenhum ponto. Nós merecíamos os três pontos, jogamos bem”, afirmou o jogador à transmissão do SporTV.

Lance polêmico

O duelo contra o Vasco foi marcado por mais um lance polêmico de arbitragem prejudicial ao Sport. No segundo gol da equipe cruzmaltina, marcado por Vegetti, o jogador comete falta sobre Lucas Cunha. Mesmo com o VAR sendo acionado, o árbitro Wilton Pereira Sampaio manteve a decisão de campo e validou o gol vascaíno.

O lance acontece em sequência de um episódio também polêmico no jogo contra o Palmeiras, na segunda rodada do Brasileirão. Na ocasião, o árbitro Bruno Arleu de Araújo deu pênalti de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga, após o palmeirense se jogar na área. Mesmo com a presença do VAR, no entanto, o árbitro optou por não rever o lance. Com mais um erro neste sábado, o atacante repudiou.

“Mais uma vez, o lance indo para o VAR e decidindo contra a gente. Não é novidade. Não quero dar desculpa de resultado, até porque foram três gols. É uma vergonha, porque sempre quando tem uma decisão, sempre pesa e a corda arrebenta para o lado mais fraco. Triste o que acontece com os times do Nordeste. Já é a terceira rodada, três vezes que vai para o VAR. A gente trabalha a semana inteira para vir para um jogo que sabemos que é decisivo, e para nós, cada ponto faz muita diferença. Mas, como eu disse, precisamos combinar o bom trabalho com o resultado. Senão, não adianta”, enfatizou.

Veja também