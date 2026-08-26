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Futebol Barletta não viaja com delegação do Sport e está fora do jogo contra o Novorizontino Atacante se recupera de lesão na coxa que o tirou das últimas duas rodadas da Série B

Ainda não será desta vez que o atacante Barletta retornará aos gramados. Em recuperação de uma lesão na coxa, sofrida no dia 14 de agosto, contra o Londrina, o atleta não viajou com a delegação do Sport para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Novorizontino, sexta-feira (28), no Jorge Ismael de Biasi, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta já tinha sido desfalque dos últimos jogos do Sport na Série B, contra Avaí e América-MG. Sem ele, o trio ofensivo da equipe deve continuar sendo formado por Diego Hernández, Perotti e Clayson.

Barletta é o vice-artilheiro do Sport na Série B, com nove gols marcados em 19 jogos, ficando atrás apenas de Perotti, que tem 10. O bom rendimento com a camisa leonina fez o atleta ampliar o vínculo com o Leão até 31 de julho de 2029.

O Sport é o sexto colocado da Série B, com 38 pontos. O Novorizontino é o quarto, com 40.

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