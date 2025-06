Barletta nega racha no Sport e foca em recuperação na Série A após chegada de Daniel Paulista

A- A+

Lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro e sem uma vitória sequer em 11 jogos disputados, o Sport tem vivido meses difíceis. Cenário que levanta diversos questionamentos não somente sobre questões técnicas e táticas, mas também de relacionamento no clube. Questionado se houve algum “racha” no elenco rubro-negro, o meia Barletta negou e reforçou que o grupo está empenhado em ajudar o time a sair da zona de rebaixamento.





“Não teve isso de elenco rachado, nem briga de vestiário. Acho que algumas pessoas querem tumultuar o ambiente e soltam isso na imprensa. Quem está (no clube) somos nós, então sabemos a verdade e o que eu posso falar é que o elenco aqui sempre foi muito unido”, declarou.

“O clima sempre foi muito leve aqui. A gente está focado, sabe a importância desse período de treinos agora que o Sport organizou a casa em termos de bastidores, mas, no sentido de vestiário, a gente sempre foi muito fechado para dar essa reviravolta”, completou.

O “arrumar a casa” citado por Barletta pode ser interpretado como a mudança no comando técnico, com a chegada de Daniel Paulista. O treinador iniciou os trabalhos com os jogadores e o meia contou as primeiras impressões.

“Os treinamentos têm sido intensos. Ainda não tivemos tempo de treinar taticamente, mas está sendo importante o que ele tem passado para gente nessas primeiras semanas. Essa pausa (sem jogos do Brasileirão) também foi importante para a gente descansar a mente. Foi importante para recarregar as energias com a família porque nesse tempo a gente consegue pensar nos erros e em como corrigir as coisas”, salientou.

O próximo compromisso do Sport na temporada será dia 9 de julho, contra o Ceará, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. “Acho que a gente pode mudar todo o cenário, principalmente para o clube. Classificando (à semifinal), a gente vai ingressar no Brasileiro com uma confiança diferente”, pontuou.

