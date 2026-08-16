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futebol Sem Barletta, Sport terá que mexer no sistema ofensivo contra o Avaí Jogador sofreu lesão na coxa e iniciou tratamento no clube, sem data para retornar aos gramados

Em meio ao alívio após a vitória por 2x1 diante do Londrina, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Sport também saiu desconfiado do estádio por conta das dores musculares que acometeram o atacante Barletta. A preocupação tomou forma horas depois, quando o Leão comunicou a lesão na posterior da coxa esquerda do atleta.





Problema

Em nota, o Sport informou que Barletta iniciou tratamento e seguirá sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico do clube. Não há, no entanto, previsão de retorno aos gramados. Com isso, o técnico Gilmar Dal Pozzo terá que encontrar uma solução para reorganizar o sistema ofensivo pensando no confronto da próxima rodada, contra o Avaí, quarta-feira (19), na Ressacada.

Um dos prováveis substitutos é Marlon Douglas, justamente o escolhido para substituir Barletta durante o jogo contra o Londrina. Biel também corre por fora na briga. Outra opção seria acionar Juan Alano, deslocando Diego Hernández para fazer a função do camisa 30.

Hernández, inclusive, foi o destaque do Sport na rodada anterior, com dois gols marcados. “Fiquei muito feliz pela vitória. Deixando um pouco o individual de lado, o que importa realmente são os três pontos, a festa realizada no final com os torcedores. A equipe inteira sabia da importância de sair daqui com o triunfo e lutamos até o final para concluir esse objetivo. Agora é continuar nessa pegada”, afirmou.

Ao lado de Perotti, Barletta é um dos artilheiros do Spor na Série B, com nove gols marcados em 19 jogos. Na temporada são 12 bolas na rede em 34 partidas. O bom rendimento com a camisa leonina fez o atleta ampliar o vínculo com o Leão até 31 de julho de 2029.

“O Sport representa muito na minha carreira e na minha vida. Eu me sinto feliz e orgulhoso sempre que entro em campo para defender esta camisa. Agradeço a confiança e espero poder ajudar o clube ainda mais nos desafios que teremos pela frente”, declarou Barletta. O jogador está no Leão desde 2024 e conquistou três títulos consecutivos do Campeonato Pernambuco (2024,2025 e 2026).

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