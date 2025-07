A- A+

Série A Barletta, do Sport, projeta primeiro encontro da carreira contra Neymar: "referência para todos nós" O atacante rubro-negro também destacou a importância da Ilha do Retiro lotada para a partida diante do Santos; ingressos esgotaram na véspera

Após o empate com gol no último minuto diante do Vitória, o Sport segue na busca pela primeira vitória no Brasileirão. A próxima chance de conquistar o resultado positivo será contra o Santos, neste sábado (16).

Apesar do retrospecto negativo de 17 jogos sem vencer na temporada, os ingressos para o duelo esgotaram na véspera. O atacante Barletta destacou a importância do duelo com o estádio cheio e projetou o primeiro encontro da carreira com Neymar, craque do Santos.

Desde a retomada da parada da Copa do Mundo de Clubes, o Sport fez três jogos na Série A: derrotas para Juventude e Botafogo, e empate contra o Vitória.

Barletta acredita que a Ilha do Retiro lotada é um sinal de que o torcedor enxergou uma evolução da equipes nos últimos jogos.

“O fato dos ingressos terem esgotado [para o jogo do Santos], vai muito pelo fato de que, nos últimos jogos, tem sido perceptível que nosso time melhorou. Contra o Botafogo, a gente não conquistou a vitória, mas, na minha opinião, fomos melhores na partida. Eu acho que a torcida entende isso que nós viemos de uma melhora nesses últimos dois jogos, então, eu acho que isso pode ser visto pelos ingressos que já estão esgotados", analisou o atacante rubro-negro.

Aos 24 anos, Barletta estará dividindo o gramado com Neymar pela primeira vez na carreira.

De acordo com o atacante, o camisa 10 do Santos é uma referência para todos os jogadores.

“Eu nunca tinha imaginado que poderia chegar tão rápido assim [jogar contra Neymar]. É claro que quando ele veio para o Santos, já se criou aquela expectativa, mas a gente não sabia se ele ia ficar, devido ao nosso jogo contra eles demorar", iniciou.

“Mas estou feliz por enfrentar esse craque, a gente sabe que ele dispensa comentários. Pode estar passando por dificuldade, mas a gente sabe que ele é uma referência para todos nós, jogadores brasileiros e no mundo também. Então, fico muito feliz de enfrentar ele dentro de campo, mas deixamos para fora de campo. No campo, a gente vai manter o profissionalismo e jogar de igual para igual", completou Chrystian Barletta.



A partida entre Sport e Santos, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, acontece neste sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro.

