Sport Barletta vê Sport forte e fala em missão de levar clube para a Série A: "objetivo muito claro" Atacante conversou com a Folha de Pernambuco sobre a principal competição do ano para o Leão

Neste sábado (20), o Sport dá o pontapé inicial em busca do principal objetivo da temporada. O Rubro-negro visita o Amazonas, na Arena da Amazônia, às 17h, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez no ano, o elenco teve um período longo para se preparar para a estreia. Foram dez dias para descansar e ajustar os detalhes para iniciar a quarta competição do clube em 2024 na ponta dos cascos.

Em meio aos bons resultados obtidos pelo clube no Estadual, na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, o atacante Chrystian Barletta, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, garantiu que o foco do grupo no momento está em fazer uma boa estreia e devolver o Sport para Primeira Divisão.

“A gente tem um objetivo muito claro. A gente luta muito, temos que levar o Sport para a Série A. Pensamos jogo após jogo. Está rolando a Copa do Nordeste, tem aí a Copa do Brasil. Sempre o próximo jogo é o mais importante, e agora tem a estreia na Série B. Queremos estrear com o pé direito. O jogo com o Amazonas é o mais importante para nós”, salientou o jogador.

Em 2022 e 2023, Barletta chegou a disputar a Segundona por Chapecoense e Ceará, respectivamente. Apesar de não obter êxito pelos dois clubes, afirmou ter acompanhado a saga do Sport, que ficou perto de conseguir o acesso nas duas ocasiões. Agora, defendendo as cores rubro-negras, o atacante detalha o que acredita ser o melhor caminho para os rubro-negros terminarem o ano sorrindo.

“É uma competição que quanto menos pontos você perder é melhor. Nos jogos em casa, você não pode perder pontos. Fora, você tem que conquistar nem que seja um empate e garantir um ponto. Um ou dois pontos, lá na frente, pode fazer a diferença, assim como aconteceu com o Sport nos últimos anos”, lembrou o jogador.

Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

Outro fator determinante para conseguir ter um bom desempenho na Segundona, segundo Barletta, é a força do elenco. Em 2023, por exemplo, principalmente após a ida de Luciano Juba para o Bahia, o Sport viu seu rendimento cair na competição. O prata da casa tinha participado diretamente de 12 gols do time, em 23 partidas no certame. Agora, apesar do sucesso do time nesta primeira parte da temporada, o Leão parece ter aprendido a lição e encorpou o grupo com as chegadas do lateral-esquerdo Dalbert e do atacante Vinícius Faria.

“É uma competição longa, precisamos de elenco e isso nós temos. Temos vários jogadores como peça de reposição. Acho que estamos fortes para essa briga e, como eu falei, quanto menos pontos perdermos será melhor para nós lá na frente”, pontuou o camisa 30.

De olho no compromisso com o Amazonas, o Sport viajou para Manaus nessa quinta-feira (18), após atividade realizada no CT José de Andrade Médicis. Nesta sexta (19), o técnico Mariano Soso comanda a última atividade, na capital amazonense, no período da tarde.

Confira vídeo da entrevista:

