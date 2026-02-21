Sáb, 21 de Fevereiro

Sport

Barletta vira baixa no Sport para duelo com Retrô neste sábado (21)

Com desconforto na coxa, atacante será preservado pela comissão técnica

Barletta, atacante do SportBarletta, atacante do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport ganhou um desfalque para encarar o Retrô na tarde deste sábado (21), na Ilha do Retiro, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano: o atacante Chrystian Barletta. 

Em comunicado enviado à imprensa, o assessoria rubro-negra informou que o jogador "sentiu um desconforto na coxa" após o treinamento da última sexta-feira (20). Assim, em decisão conjunta do departamento médico e da comissão técnico, optou-se pela preservação do atleta.

Ainda de acordo com o clube, o atacante passará por exame de imagem nas próximas horas. 

O escolhido para substituir Barletta perante a Fênix foi o atacante Iury Castilho, que fará sua estreia com a camisa rubro-negra. 

Nesta temporada, Barletta foi titular de todas as cinco partidas em que o Sport usou o time principal no Estadual. Foram 399 minutos em campo, um gol e uma assistência para o camisa 30. 

