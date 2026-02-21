Barletta vira baixa no Sport para duelo com Retrô neste sábado (21)
Com desconforto na coxa, atacante será preservado pela comissão técnica
O Sport ganhou um desfalque para encarar o Retrô na tarde deste sábado (21), na Ilha do Retiro, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano: o atacante Chrystian Barletta.
Em comunicado enviado à imprensa, o assessoria rubro-negra informou que o jogador "sentiu um desconforto na coxa" após o treinamento da última sexta-feira (20). Assim, em decisão conjunta do departamento médico e da comissão técnico, optou-se pela preservação do atleta.
Ainda de acordo com o clube, o atacante passará por exame de imagem nas próximas horas.
O escolhido para substituir Barletta perante a Fênix foi o atacante Iury Castilho, que fará sua estreia com a camisa rubro-negra.
Nesta temporada, Barletta foi titular de todas as cinco partidas em que o Sport usou o time principal no Estadual. Foram 399 minutos em campo, um gol e uma assistência para o camisa 30.