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Sport Barletta volta aos treinos e pode reforçar Sport contra Ceará pela Série B Atacante ficou de fora dos últimos três jogos, por conta de uma lesão na coxa esquerda

O Sport pode ter um retorno importante na partida diante do Ceará. Fazendo jus ao cronograma do departamento médico, o atacante Chrystian Barletta voltou a treinar com os demais companheiros nesta segunda-feira (31).

O camisa 30 esteve fora das atividades nas últimas semanas, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. O atleta de 25 anos se machucou na vitória do Sport sobre o Londrina, por 2x1, e foi ausência nos jogos contra Avaí, América-MG e Novorizontino.

Em imagens publicadas pelo Sport em seu flickr oficial, Barletta pode ser visto com alguns companheiros no gramado do CT José de Andrade Médicis. Na última semana, o atacante já tinha dado início ao processo de transição física.

No Sport deste 2024, Barletta é peça essencial do sistema ofensivo rubro-negro. Na atual edição da Série B, o jogador é o vice-artilheiro da equipe, com 9 gols, além de duas assistências. Apenas Perotti participou de mais gols pelo time pernambucano na competição: são 11 tentos e uma assistência para o camisa 9.

Com a possível volta de Barletta ao time, o Sport volta a entrar em campo diante do Ceará no próximo sábado (5), às 18h30, no Castelão, pela 26ª rodada da Série B. Com 38 pontos, o Rubro-negro é o oitavo colocado e precisa dos três pontos para tentar voltar ao G-6. O Vozão, por outro lado, está em 17º e busca o resultado positivo para sair do Z-4.

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