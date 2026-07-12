Barra x Santa Cruz: confira prováveis escalações e saiba onde assistir

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A reta de chegada da primeira fase da Série C se aproxima e o momento pode pedir um tanto de pragmatismo. É com esse intuito que o Santa Cruz visita o Barra, no próximo domingo (12), às 11h, pensando em continuar fazendo o que vem dando certo para sair de Itajaí,com os três pontos e ainda mais perto da classificação.

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Santa inicia a 14ª rodada na quarta colocação com 21 pontos. Por outro lado, o Barra enfrenta dificuldades e está apenas na 16ª posição com 15 pontos.

Apesar do curto retrospecto de enfrentamentos, apenas duas partidas, elas decidiram a final da Série D de 2025. O Pescador levou a melhor por 2x1 na Arena de Pernambuco e segurou o empate em 0x0 na Arena Barra, levantando a taça.

Capitão naquela campanha, o zagueiro William Alves pede atenção ao adversário, ainda que não viva o melhor momento na temporada. O Barra conquistou o Estadual no primeiro trimestre do ano.

“É uma equipe que o Santa Cruz conhece muito bem. A gente sabe que eles, apesar de não estarem passando por um bom momento, têm uma equipe qualificada, jogadores que podem dificultar o nosso jogo lá. A nossa atenção quanto à equipe deles tem sido máxima”, ressaltou William Alves.

Para essa rodada, o Santa tem um desfalque e um retorno. Por questão do terceiro amarelo, o zagueiro Edson Miranda deve ceder espaço para Eurico, que retorna de suspensão.

Ficha técnica:

Barra: Ewerton; Fábio, Alemão, Jean Pierre e Vavá; Warley, Tetê, Marcelinho, Nikolas e Cléo Silva; Vinicius Popó. Técnico: Bernardo Franco.

Santa Cruz: Gabriel Souza; Thiago Ennes, Eurico, William Alves e Alex Ruan; Pedro Favela, Fabinho, Vitinho, Ronald e Everaldo; Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza

Local: Arena Barra (Itajaí/SC)

Horário: 11h

Árbitro: Artur de Morais (GO)

Assistentes: Leone Carvalho e Jonny Kamenach (ambos GO)

Transmissão: SportyNet

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