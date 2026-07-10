Barra x Santa Cruz: duelo de opostos em Itajaí

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O duelo entre Santa Cruz e Barra coloca frente a frente dois times com retrospectos opostos e podem indicar um relativo favoritismo no próximo domingo (12), às 11h, em Santa Catarina. Enquanto a Cobra Coral é uma dos melhores visitantes da Série C, o Pescador é um dos piores mandantes e não vence em casa há quase três meses.

Em seis partidas em Itajaí, o Barra venceu apenas um jogo, empatou quatro e perdeu um jogo. Em resumo, o time catarinense tem apenas a 18ª campanha como mandante e última vez que venceu em casa foi em 11 de abril, por 3x0 contra o Maranhão, na segunda rodada . Por outro lado, o Santa vai muito bem fora do Recife, vencendo três jogos, empatando dois e perdendo apenas dois, rendendo a segunda melhor campanha visitante.

Santa Cruz e Barra se enfrentaram na Série D 2025 - Foto: Rafael Vieira/FPF

A última derrota do Santa fora de casa foi em 2 de maio, na quinta rodada, no 1x0 contra o Guarani. O time ainda era comandado por Claudinei Oliveira à época. Desde a chegada de Cristian de Souza, há um pouco mais de dois meses, o Tricolor venceu três e empatou um jogo como visitante.



Em resumo, o Santa chega como o quarto colocado com 21 pontos e tenta se aproximar ainda mais da classificação à segunda fase. Já o Barra é apenas o 16º colocado com 15 pontos e está quatro pontos acima do Z2. Santa e Barra fizeram a final da Série D de 2025 e quem levou a melhor foi o Pescador.

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