Barra x Santa Cruz: confira prováveis escalações e onde assistir

O Santa Cruz tenta coroar uma temporada que já é histórica. Neste sábado (4), a partir das 16h, na Arena Barra, em Itajaí/SC, o Tricolor buscará reverter o resultado diante do Barra-SC para ficar com a taça da Série D pela primeira vez.

Com a derrota por 2x1 na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral precisará de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com o título. Triunfo coral por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Qualquer outro resultado deixa a taça com o time da casa.

Precisando superar esse cenário adverso, a Cobra Coral não poderá contar com dois dos seus principais titulares: o artilheiro Thiago Galhardo e o herói do acesso, Wagner Balotelli. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo no mata-mata.

Na cabeça de área, o técnico Marcelo Cabo não deve ter muita dúvida, tendo Pedro Favela como a principal solução. Já no ataque, Ariel e Renato são os favoritos, mas estavam lesionados e trabalharam pouco com o elenco durante a semana. A definição dependerá muito do parecer do Departamento Médico. Pedro Henrique corre por fora na disputa.

Capricho

Segundo o próprio Marcelo Cabo, a atuação da equipe no jogo de ida agradou, apesar do resultado adverso. O treinador pontuou que o time precisará melhorar nas finalizações e que esse foi o foco nos treinamentos.

“Uma coisa que a gente precisa melhorar para esse jogo são as finalizações. Nós criamos muito, mas não transformamos todas as criações em gol. Então, trabalhamos muito essa questão do terço final, das assistências e conclusões”, declarou.

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, ressaltou a necessidade de mais concentração nos momentos de ataque - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco



Contudo, o técnico fez questão de ressaltar que a remontada não será produzida de qualquer forma. E ainda ponderou a necessidade de um jogo consistente, maduro, que cada momento do jogo seja respeitado.

“A gente vai sempre buscar a vitória. Mas, o primeiro passo é não tomar gol; o segundo é empatar o jogo; o terceiro é virar o confronto. Não podemos pensar em empatar sem primeiro estar precavidos. São etapas do jogo”, refletiu o comandante tricolor.

Importância

Ao longo da semana, a final ganhou ainda mais importância. Devido recente mudança no calendário do futebol brasileiro e no formato de algumas competições nacionais, o título da Série D 2025 agora vale uma vaga na Copa do Brasil 2026, competição que o clube não garantiu lugar via Estadual.

Outro ponto é sobre o fator histórico. A última vez que o Tricolor conquistou uma taça foi em 2016, com os títulos de Copa do Nordeste e Pernambucano. Ou seja, são quase dez anos sem conquistas no Arruda.

Há nove anos o Santa Cruz não levanta uma taça e neste sábado (04) pode encerrar o jejum - Foto: Antonio Melcop/Santa Cruz F.C.

Caso o Santa Cruz consiga reverter o placar agregado da final da Série D, o time do Arruda será o primeiro da história da Série D que consegue remontar e conquistar o título longe de seus domínios. Todos os três times - São Raimundo-AM em 2009; Botafogo-PB em 2013; e Retrô em 2024 - que conseguiram forçar uma virada na final jogavam em casa no confronto de volta.

Ficha técnica

Barra: Ewerton; Kayque, Jean Pierre, Vavá e Da Rocha; Natan, Tetê, Rafinha e Elvinho; Barnabé e Cléo Silva. Técnico: Eduardo Souza.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Rodrigues; Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Geovany, Thiaguinho e Renato (Ariel). Técnico: Marcelo Cabo.

Data: 04/10

Horário: 16h

Local: Arena Barra (Itajaí/SC)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves (ambos RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes (RJ)

Transmissão: TV Metrópoles



