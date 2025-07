Bartolomeu Bueno renuncia ao cargo de presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz

A- A+

O presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz, Bartolomeu Bueno, renunciou nesta quarta-feira (9) ao cargo. A informação da renúncia foi publicada pelo jornalista João Victor Amorim, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem com o próprio desembargador.

Bueno informou que a decisão foi motivada por ameaças sofridas nas redes sociais após se posicionar contra a transferência do Arruda para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

"Fui muito atacado pelo meu posicionamento contrário ao de ceder o Arruda para a SAF. Até ameaças contra minha família. Achei melhor deixar o cargo por não concordar com o que estão fazendo", declarou. Com a saída de Bartolomeu Bueno, a presidência do Conselho Fiscal será ocupada pelo suplente Manoel Júnior.

O agora ex-presidente do Conselho Fiscal revelou que o acordo de concessão do Arruda poderia ser mediante pagamento de um montante. Vale ressaltar que a Lei municipal da Doação dos Terrenos/ Lei nº1815/1952, como citou reiteradamente o conselheiro, proíbe a entrega em definitivo do terreno para terceiros.

Recentemente, o atacante Thiago Galhardo fez um comentário interpretado como uma indireta para Bartolomeu Bueno por conta do posicionamento contrário à SAF. "Aqueles que não estão com vontade de deixar o Santa Cruz andar, façam o favor, saiam". Questionado sobre a declaração, o desembargador rebateu.

“Acho estranho jogador dar pitaco sobre venda do clube. Ele é pago para jogar bola. Coisa, inclusive, que nem está jogando tão bem ainda, já que fez uns golzinhos somente e, quando pega time melhor, faz nada”, citou.

