Futebol Base, CT e Aflitos: Ricardo Malta assume vice-presidência do Náutico pregando reestruturação Antigo vice-presidente do Centro de Treinamento Wilson Campos foi eleito na chapa de Bruno Becker para o mandato do Executivo no biênio 2026-2027

Novo vice-presidente do Náutico, eleito ao lado do presidente Bruno Becker no pleito do final de novembro, nos Aflitos, Ricardo Malta assume o cargo com um papel bem definido: auxiliar na reestruturação do clube. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o dirigente citou quais serão as prioridades do trabalho no biênio 2026-2027.

“Estou empenhado em estruturar o clube. São três pontos: os Aflitos, a sede e o CT. Minha principal função será essa, contando também com a vinda futura da SAF. Sabemos que não é fácil, mas tentaremos dar o máximo possível para trazer bons investidores ao clube”, declarou.



Base

Antes de assumir o novo posto, Ricardo Malta estava atuando como vice-presidente do Centro de Treinamento Wilson Campos. O gestor ressaltou a importância do Náutico intensificar os trabalhos na base para fazer do setor não somente uma fonte de renda como também aumentar o leque de opções do elenco principal.

“Na década de 1960, aproveitamos muita gente da base, montando times campeões estaduais. Também fomos vice da Taça Brasil (1967). Parece que esquecemos isso (utilizar a base). É algo que me dói muito. Por isso, quando me chamaram para trabalhar no CT, falei que queria montar um bom equipamento para preparar o departamento. O melhor investimento que podemos fazer no Náutico é nas categorias de base”, frisou.

Malta também declarou que o objetivo da nova gestão é fazer o Náutico se apegar mais ao presente. “Não se faz mais futebol como antigamente. Precisamos estruturar o clube para, quando voltarmos à Série A, ficar o máximo de tempo possível, galgando mais títulos. Fico triste em ver o clube comemorando somente o hexacampeonato estadual. Precisamos focar em outras conquistas no médio prazo e, ao lado de Bruno, é isso que quero alcançar”, concluiu.

“Unanimidade”

Segundo Becker, a escolha por Ricardo Malta como vice da chapa também será fundamental para atrair mais investimentos ao clube. “Malta é uma das poucas unanimidades no Náutico. Vai ter uma função importante nas pautas estruturais, de captação de recursos. Ele fala pouco, mas trabalha muito e veremos muitas realizações dele”, apontou.

