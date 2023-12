A- A+

Basquete Basquete: Flamengo recebe Boca Juniors na Champions League das Américas Clássico sul-americano será às 21h10 desta sexta (15) no Maracanãzinho

Após emocionante vitória de virada contra o Hebraica Macabi (Uruguai) na estreia da Champions League das Américas de Basquete (BCLA, na sigla em inglês), o Flamengo volta ao Ginásio do Maracanãzinho às 21h10 (horário de Brasília) desta sexta-feira (15) para encarar o Boca Juniors (Argentina), pelo Grupo C, um clássico do basquete sul-americano.

A equipe comandada por Gustavo Conti precisou se superar em quadra no primeiro jogo contra os uruguaios, na noite de quinta (13). O time começou nervoso e foi para o intervalo com desvantagem de 13 pontos: perdia por 53 a 40. O triunfo veio já na prorrogação, por 92 a 87. Os destaques em quadra foram Deodato (foram 21 pontos, quatro assistências e duas roubadas de bola) e Galvani (27 pontos e 10 rebotes).

Além do Rubro-Negro carioca, quem também estreou com vitória na quinta (13) foi o Sesi-Franca. O time paulista bateu o chileno UdeC (78 a 59), no Ginásio Pedrocão, na cidade de Franca (SP), pelo Grupo D. O próximo embate também será em casa, contra o Obras Sanitárias (Argentina), às 18h40 desta sexta (15)

O último time brasileiro a estrear na competição será o São Paulo que fará o primeiro jogo fora de casa, contra o Quimsa (Argentina), às 20h40 de sábado (16). A equipe paulista está na chave B, que tem ainda o Nacional (Uruguai).

Confira o calendário dos jogos da fase de grupos da BCLA. Desde 20219, quando a competição foi criada pela Federação Internacional de Basquete (Fiba, na sigla em inglês), o Brasil já faturou três títulos (com Flamengo, São Paulo e Franca) e a Argentina um (Qumisa).

Grupos



Grupo A: Real Estelí (Nicarágua), Halcones de Xalapa (México), Gladiadores de Anzoátegui (Venezuela)

Grupo B: Quimsa (Argentina), São Paulo, Nacional (Uruguai)

Grupo C: Hebraica Macabi (Uruguai), Flamengo, Boca Junior (Argentina)

Grupo D: Franca, Obras Sanitárias (Argentina), UdeC (Chile)

Veja também

Futebol Internacional Substituições em dez segundos, anúncio de decisões do VAR e mais: MLS determina regras contra cera