Basquete masculino do Salesiano Recife conquista vice-campeonato nos Jogos da Juventude
Além da medalha, equipe sub-17 garantiu o acesso à primeira divisão nacional da competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB)
A equipe masculina de basquete sub-17 do Colégio Salesiano Recife conquistou o vice-campeonato nos Jogos da Juventude, realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) entre 19 de outubro e 3 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR).
Representando Pernambuco, o time dividiu o pódio com Minas Gerais, campeã da disputa, e Paraíba, que ficou com a terceira colocação.
Leia também
• Doncic assinala 42 pontos e comanda o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Miami Heat na NBA
• Brasil avança às quartas da AmeriCup no basquete masculino 3x3
• Encontro do Basquete Pernambucano terá homenagens e busca atrair novas gerações
Com o resultado expressivo, a equipe pernambucana garantiu o acesso à primeira divisão na próxima edição do torneio nacional, passando a integrar o grupo das oito melhores escolas do país.
A vaga na competição foi assegurada após a vitória da equipe nos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs), disputados em agosto.
O coordenador de esportes da instituição, Guilherme Negreiros, destacou o impacto da conquista na formação dos jovens.
“Os resultados refletem o trabalho desenvolvido com os estudantes por meio do esporte, que contribui para o desenvolvimento de valores como disciplina, dedicação, respeito e trabalho em equipe, além de estimular a superação e a convivência", ressaltou.