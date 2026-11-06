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BASQUETE

Basquete masculino do Salesiano Recife conquista vice-campeonato nos Jogos da Juventude

Além da medalha, equipe sub-17 garantiu o acesso à primeira divisão nacional da competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB)

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Basquete masculino do Salesiano Recife conquista vice-campeonato nos Jogos da JuventudeBasquete masculino do Salesiano Recife conquista vice-campeonato nos Jogos da Juventude - Foto: Colégio Salesiano Recife / Divulgação

A equipe masculina de basquete sub-17 do Colégio Salesiano Recife conquistou o vice-campeonato nos Jogos da Juventude, realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) entre 19 de outubro e 3 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR).

Representando Pernambuco, o time dividiu o pódio com Minas Gerais, campeã da disputa, e Paraíba, que ficou com a terceira colocação.

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Com o resultado expressivo, a equipe pernambucana garantiu o acesso à primeira divisão na próxima edição do torneio nacional, passando a integrar o grupo das oito melhores escolas do país.

A vaga na competição foi assegurada após a vitória da equipe nos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs), disputados em agosto.

O coordenador de esportes da instituição, Guilherme Negreiros, destacou o impacto da conquista na formação dos jovens.

“Os resultados refletem o trabalho desenvolvido com os estudantes por meio do esporte, que contribui para o desenvolvimento de valores como disciplina, dedicação, respeito e trabalho em equipe, além de estimular a superação e a convivência", ressaltou.

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