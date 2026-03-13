Sex, 13 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Basquete

Basquete: Sport estreia com derrota para o Cerrado em Brasília

Próximo compromisso do Leão será diante do Salvador Basquete

Reportar Erro
Sport começou a temporada de 2026 da LBF com derrota para o Cerrado Basquete em BrasíliaSport começou a temporada de 2026 da LBF com derrota para o Cerrado Basquete em Brasília - Foto: Luiz Gabriel de Deus e Roberto Dias de Lima/LBF

A estreia do Sport na Liga de Basquete Feminino 2026 (LBF) não foi a que as leoas sonharam. Na última quinta-feira (12), as rubro-negras visitaram o Cerrado Basquete, em Brasília, saindo derrotadas pelo placar de 64x53, em um jogo que foi considerado como parelho. 

Leia também

• Sport visita Cerrado e marca retorno do clube ao basquete profissional; saiba onde assistir

• Sport anuncia retorno à Liga de Basquete Feminino após três edições

Os dois primeiros quartos foram marcados por boa intensidade e equilíbrio dentro de quadra. As equipes chegaram em alguns momentos estarem empatadas, mas alguns erros do time pernambucano fez o placar ir para 30x24, antes do estouro final do relógio. 

Após o intervalo, o Cerrado manteve a intensidade e a consistência, conseguindo construir em alguns momentos, uma maior vantagem no placar. 

O Sport resistiu com boas defesas e seguiu vivo na partida, mas o último quarto foi decisivo. Com controle total das ações e boa atuação coletiva, o Cerrado fez valer o mando de quadra e confirmou a vitória por 64x53.

A maior pontuadora rubro-negra foi Ana Júlia com 16 pontos e oito assistências. O próximo compromisso do Sport também será longe do Recife, diante do Salvador Basquete, na próxima terça-feira (17), às 19h30. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter