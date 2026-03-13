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Basquete Basquete: Sport estreia com derrota para o Cerrado em Brasília Próximo compromisso do Leão será diante do Salvador Basquete

A estreia do Sport na Liga de Basquete Feminino 2026 (LBF) não foi a que as leoas sonharam. Na última quinta-feira (12), as rubro-negras visitaram o Cerrado Basquete, em Brasília, saindo derrotadas pelo placar de 64x53, em um jogo que foi considerado como parelho.

Os dois primeiros quartos foram marcados por boa intensidade e equilíbrio dentro de quadra. As equipes chegaram em alguns momentos estarem empatadas, mas alguns erros do time pernambucano fez o placar ir para 30x24, antes do estouro final do relógio.

Após o intervalo, o Cerrado manteve a intensidade e a consistência, conseguindo construir em alguns momentos, uma maior vantagem no placar.

O Sport resistiu com boas defesas e seguiu vivo na partida, mas o último quarto foi decisivo. Com controle total das ações e boa atuação coletiva, o Cerrado fez valer o mando de quadra e confirmou a vitória por 64x53.

A maior pontuadora rubro-negra foi Ana Júlia com 16 pontos e oito assistências. O próximo compromisso do Sport também será longe do Recife, diante do Salvador Basquete, na próxima terça-feira (17), às 19h30.

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