Bastianini aproveita disputa de rivais e vence sprint na Tailândia; Bagnaia faz a pole

Enea Bastianini aproveitou uma confusão logo no início da corrida sprint da etapa da Tailândia, neste sábado, e, dominante na pista, saiu com a vitória no circuito de Chang, em Buriram. O piloto da Ducati superou Jorge Martin, o segundo colocado, por 1s357. Mesmo sem alcançar o topo, o piloto espanhol ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de MotoGP para 22 pontos em relação a Francesco Bagnaia, terceiro colocado na prova e principal concorrente ao título.

Assim que as luzes se apagaram, Bagnaia e Martin disputaram a ponta de forma acirrada. Batianini, que vinha atrás, aproveitou a briga dos rivais e alcançou a liderança ainda na primeira volta. O espanhol chegou a cair para o quinto lugar, mas se recuperou e ultrapassou Pedro Acosta, na segunda volta, e Marc Márquez.

Pouco incomodado, o italiano abriu quase um segundo de vantagem sobre Bagnaia. Mais atrás, Acosta sofreu uma queda e deixou a corrida.

Martin passou a pressionar Bagnaia e, na sétima volta, ultrapassou o piloto da Ducati. O italiano, então, atacou o adversário e a dupla chegou a ficar separada por apenas 0s350.

Enquanto Martin e Bagnaia disputavam o segundo posto, Bastianini manteve o ritmo forte e, com mais de um segundo de vantagem, recebeu a bandeirada na primeira posição na Tailândia. Martin segurou a pressão de Bagnaia e manteve o segundo posto.

Os irmãos Marc Márquez e Alex Márquez cruzaram a linha em quarto e quinto, respectivamente, e completaram as cinco primeiras posições.

A corrida principal na Tailândia acontece neste domingo, a partir das 5h (horário de Brasília).

Bagnaia na pole

Apesar de ver Jorge Martin ampliar a vantagem na liderança do Mundial de MotoGP, Francesco Bagnaia tem motivos para comemorar. Afinal, o piloto da Ducati conquistou a pole position para a prova deste domingo e, de quebra, estabeleceu um novo recorde ao cravar 1min28s700 na pista de Chang.

Ele largará à frente do companheiro de equipe, Enea Bastianini, que foi o outro piloto a conseguir correr abaixo de 1min29. Jorge Martin, líder do campeonato, sairá na terceira posição.

A corrida de classificação foi marcada por quatro quedas no final do Q2. Márquez, Martin, Morbidelli e Zarco se desequilibraram nas curvas e caíram de suas motos. Quartararo e Martin também foram flagrados pelas câmeras trocando empurrões na curva 7.

Confira o grid de largada da etapa da Tailândia da MotoGP:

1º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min28s700

2º - Enea Batistini (Ducati), a 0s232

3º - Jorge Martín (ESP/Pramac), a 0s430

4º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 0s624

5º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 0s686

6º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 0s708

7º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 0s719

8º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 0s735

9º - Alex Márquez (ESP/Gresini), a 0s827

10º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 0s928

11º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 1s036

12º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 1s097

13º - Brad Binder (AFS/KTM), a 0s835

14º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 0s868

15º - Jack Miller (AUS/KTM), a 1s073

16º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 1s128

17º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 1s135

18º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 1s203

19º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 1s345

20º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 1s402

21º - Luca Marini (ITA/VR46), a 1s437

22º - Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse), a 1s892

