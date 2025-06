A- A+

Futebol Bastos volta a sentir dores no joelho e é cortado do Mundial; campeão da NFL recebe o Botafogo A ausência de Bastos reduz ainda mais as opções de Renato Paiva para o confronto brasileiro das oitavas de final, sábado, às 13 horas (de Brasília), na Filadélfia, com o Palmeiras

O sonho do zagueiro Bastos em retornar aos gramados na disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos chegou ao fim nesta quarta-feira. O Botafogo divulgou um comunicado oficial para informar que o defensor angolano voltou a sentir dores no joelho esquerdo e já embarcou ao Brasil para prosseguir seu tratamento.

Titular absoluto nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024, o defensor se machucou no jogo com o Bangu, pela quinta rodada do Carioca, no dia 26 de janeiro, e desde então vinha fazendo um tratamento conservador no joelho.

O técnico Renato Paiva levou Bastos para os Estados Unidos sob a promessa de dar minutagem ao zagueiro. Ele treinava bem com o grupo e chegou a ficar na reserva em uma das partidas da primeira fase. Mas acabou acusando novamente o problema e passará por exames mais detalhados no Rio para saber se terá de se submeter a uma cirurgia.

A ausência de Bastos reduz ainda mais as opções de Renato Paiva para o confronto brasileiro das oitavas de final, sábado, às 13 horas (de Brasília), na Filadélfia, com o Palmeiras. Para o embate do Lincoln Financial Field, o treinador já havia perdido o volante Gregore, suspenso pelo segundo cartão amarelo.

Nesta quarta-feira, o elenco carioca foi recebido no Centro de Treinamento do Philadelphia Eagles por AJ Brown, estrela da recepção da equipe e campeão da NFL. O wide receiver trocou camisas com Alexander Barboza e tirou fotos com o elenco carioca e dos troféus conquistados da conquista da América e do futebol americano.

Ainda deu tempo de AJ Brown "ensinar" um pouco de futebol americano para o lateral-esquerdo Alex Telles e Gregore, que ainda não sabe quem entrará em sua posição. Paiva escalou três volantes contra PSG e Atlético de Madrid, dando oportunidade ao experiente Allan. Caso opte pela manutenção do esquema contra o Palmeiras, o jovem Newton - saiu do banco nos últimos jogos - e Danilo Barbosa seriam as opções.

Paiva também pode retomar a tática mais ofensiva utilizada diante do Seattle Sounders, nos 2 a 1 da estreia, desta maneira Allan e Marlon Freitas seriam os marcadores com Savarino na armação e Mastriani apareceria novamente na frente, ao lado de Artur e Igor Jesus.

