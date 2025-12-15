A- A+

Sport Novo presidente do Sport será conhecido nesta segunda-feira (15) Vencedor da eleição comandará o clube em mandato-tampão até o fim de 2026

O Sport conhecerá nesta segunda-feira (15) quem comandará o clube até o fim de 2026. Após a saída de Yuri Romão, na última sexta-feira (12), o Rubro-negro terá eleições para um mandato-tampão com três chapas de olho na cadeira do Executivo. O pleito será realizado das 8h às 18h, na sede social da Ilha do Retiro. A posse dos novos presidente e vice será realizada na próxima sexta-feira (19).

Apesar de ser o último a inscrever sua chapa, a "Sport Unido para Vencer", de número 30, Severino Otávio, o Branquinho, foi o primeiro nome a aparecer como postulante ao cargo deixado por Yuri Romão. Em caso de triunfo nas urnas, ele terá a companhia de José Roberto Moura (vice). Ex-presidente entre 2003 e 2004, o ex-prefeito de Bezerros conta com o apoio de diversas lideranças do clube, entre elas, os ex-presidentes Gustavo Dubeux, Wanderson Lacerda e Humberto Martorelli, e tem pregado a união para devolver ao torcedor dias melhores.

"É preciso centenas, milhares de mãos, para tirar o Sport desta situação. Espero poder contar com as mãos dos rubro-negros, dos associados, de todos aqueles que amam o Sport para que possamos fazer algo por este clube. Eu digo que tenho duas famílias, e a segunda delas é o Sport. Se eu for eleito, vou chamar gente das duas chapas para sermos todos a favor do Sport", falou Branquinho, durante discurso concedido em evento de adesão.

A chapa de número 10, "Sport Unido - Mudança para Vencer", por sua vez, tem como cabeça do grupo Paulo Bivar, empresário e filho de Milton Bivar, ex-dirigente vitorioso da história rubro-negra. Ao lado do postulante ao cargo de vice-presidente, Manoel Veloso, o também administrador atua há mais de duas décadas na área de Gestão de Talentos, Performance e Liderança. Além disso, foi diretor de futebol amador do clube, entre 2005 e 2006, e de marketing, em 2019.

“É importante o sócio analisar as propostas, o perfil dos candidatos e tomar a decisão que seja a melhor para o clube. Eleição não é sinônimo de desunião, mas sim de pluralidade de ideias, de propostas. Eu defendo que, terminada a votação, todas as lideranças devem se unir em prol do Sport”, apontou Bivar.

A terceira e última chapa concorrente ao bate-chapa é a de número 20, com Matheus Souto Maior, como candidato à presidência, e Kadico Pereira, ao cargo de vice. O postulante ao cargo máximo do Executivo pelo grupo "Leões pela Mudança" é gestor corporativo e já atuou como vice-presidente de Tecnologia e Inovação do Sport em quatro gestões, além de já ter sido conselheiro do clube.

“Espero uma eleição transparente e em clima de paz, num dia que marcará a virada de chave no clube. Estamos confiantes em nossas propostas e em toda a trajetória que trilhamos como oposição. Agora, contamos com o sócio rubro-negro para consolidarmos, nas urnas, a onda da mudança", falou Matheus.

Eleição suplementar

A eleição do Sport está marcada para esta segunda-feira com voto direto, secreto e presencial. O processo será conduzido pela Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Deliberativo do Clube. Estão aptos a votar os sócios adimplentes com as mensalidades até outubro de 2025, com prazo para regularização até 30 de novembro. Os sócios precisam ter idade acima de 18 anos e integrar o quadro social desde, no mínimo, 16 de dezembro de 2023.

Veja também