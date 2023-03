A- A+

Futebol Brasileiro BaVi, GreNal, Clássico dos Milhões; saiba onde assistir os clássicos do domingo (5) Os clássicos prometem lotar os estádios ao redor do Brasil

Movimentando milhões de torcedores, neste domingo (5), de norte a sul do Brasil, o dia do Futebol Brasileiro será marcado por confrontos históricos e cheios de rivalidades. Confira onde assistir as partidas que são válidas pelos estaduais e da Copa do Nordeste.

Pela competição que também é conhecidada pela "Copa dos Clássicos", a sexta rodada da Copa do Nordeste proporciona confrontos mais locais ao longo do fim de semana. Às 16h, Bahia e Vitória protagonizam o segundo BaVi da temporada, com transmissão da ESPN, SBT e no streaming Nosso Futebol. As equipes de Salvador viveram momentos turbelentos recentemente. O Bahia foi goleado nas últimas rodadas da Lampions, já o Vitória acumula eliminações no estadual e na Copa do Brasil. No primeiro BaVi do ano, triunfo dos tricolores, por 1x0.

Já às 18h30, é a vez do Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza. A partida terá transmissão do SBT e do streaming Nosso Futebol. Vivendo bons momentos na temporada, os clubes se encontram pela segunda vez na temporada. No clássico válido pelo Cearense, o Vovô levou a melhor e venceu por 2x1.

Considerada com uma das maiores rivalidades do Brasil, Grêmio e Internacional farão o GreNal 438, a partir das 20h. A partida terá transmissão pelo Premiere. Esse será o primeiro clássico de Luis Suárez, craque uruguaio e artilheiro do Grêmio na temporada. Por outro lado, o Inter aposta em Pedro Henrique, que já soma oito gols no Gauchão.

Já no Rio de Janeiro, duas das maiores torcidas do Brasil estarão no Maracanã. Flamengo e Vasco fazem o primeiro Clássico dos Milhões da temporada, às 18h10. O jogo terá transmissão da Band/Band Sports. Pressionado, o Flamengo vai para o clássico após mais um vice na temporada. Contudo, se vencer, o Rubro Negro carioca garante o título da Taça Guanabara. Por outro lado, o Vasco busca se estabilizar no G-4 e para isso, conta com provável retorno de Andrey Santos.

Partidas e Transmissões

Bahia x Vitória - 16h - ESPN/SBT (Bahia)/Nosso Futebol

Ceará x Fortaleza - 18h30 - SBT (Ceará)/Nosso Futebol

Grêmio x Internacional - 20h - Premiere

Flamengo x Vasco - 18h10 - Band/Band Sports

