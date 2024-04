A- A+

Campeonato Alemão Bayer Leverkusen de Xabi Alonso encerra reinado do Bayern na Bundesliga Time foi campeão de forma antecipada, neste domingo (14)

O Bayer Leverkusen conquistou matematicamente o seu primeiro título de campeão alemão neste domingo (14), pela 29ª rodada, encerrando a hegemonia do Bayern de Munique, vencedor das onze edições anteriores.

Sem perder um único jogo nesta temporada, em nenhuma das competições, o Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso, voou direto rumo ao título e, após vencer o Werder Bremen por 5 a 0 neste domingo em sua BayArena, tem 16 pontos de vantagem sobre Bayern (2º) e Stuttgart (3º), que não conseguem mais alcançá-lo.

O Bayer Leverkusen só dependia de si para ser campeão neste domingo, diante de sua torcida, e não deixou escapar esse primeira chance, desencadeando a festa em seu estádio. A torcida invadiu o campo ainda nos últimos momentos da partida, antes do apito final, desencadeando cenas de caos em que os funcionários do estádio não conseguiram conter a euforia para que o jogo terminasse.

Os gols de Florian Wirtz aos 83 e 90 minutos geraram invasões massivas do campo. Os últimos momentos da partida também foram disputados em meio a uma névoa vermelha devido à fumaça dos sinalizadores que os ultras do Leverkusen acenderam atrás de um dos gols.

Antes disso, Wirtz havia marcado outro gol (68') nesta partida. Os primeiros do Bayer Leverkusen foram de autoria do nigeriano Victor Boniface (aos 25 minutos de pênalti) e do suíço Granit Xhaka (60').

"É impossível descrever. Pessoalmente, não consigo entender o que fizemos. Precisei voltar ao vestiário para clarear a cabeça", disse Wirtz à DAZN. "Já começamos a festa com os torcedores".

Foi o 43º jogo invicto nesta temporada dos sonhos do Bayer Leverkusen, que registra números espetaculares com 38 vitórias e 5 empates.

E a festa do Werskelf ('Onze da fábrica', apelido dado ao clube fundada pela empresa química e farmacêutica Bayer em 1904) pode continuar nas próximas semanas.

Na Liga Europa, o time enfrentará o West Ham, na quinta-feira, em Londres, pela partida de volta das quartas de final, depois de vencer na ida em casa por 2 a 0.

Na Copa da Alemanha, o Leverkusen será o grande favorito na final do dia 25 de maio, em Berlim, contra o Kaiserlautern, time da segunda divisão.

A final do torneio será disputado três dias depois da final da Liga Europa, em Dublin, no que poderá ser a apoteose de uma temporada inesquecível.

Azarão no início da temporada

Poucos teriam apostado no começo da temporada que o Bayer Leverkusen seria o campeão da Bundesliga. O time era visto como 'outsider' e carrregando o peso da sua história particular de infortúnios, que lhe valeu o humorístico apelido de "Neverkusen" (da palavra inglesa "never", nunca) devido à sua incapacidade de aproveitar situações favoráveis para ser campeã, como aconteceu em 2000 e 2002, principalmente.

Mas a contundência foi espetacular e também coincidiu com um Bayern de Munique muito irregular, que somou apenas quatro pontos nos últimos doze em disputa, o que antecipou a conquista matemática do título nacional.

Na segunda parte da temporada, o Leverkusen perdeu um pouco de sua solidez nos seus jogos, mas os resultados seguiram positivos. Em seis jogos desde janeiro, o time precisou marcar gols nos acréscimos para reverter uma situação negativa, com cinco vitórias e um empate. A 'sorte dos campeões', como tem destacado a imprensa nas últimas semanas.

Continuidade de Xabi Alonso

Aos 42 anos, Xabi Alonso é o grande vencedor da temporada entre os treinadores europeus. Ele chegou ao Leverkusen na temporada passada e levou o time da 17ª para a 6ª colocação, se classificando para a Liga Europa.

O treinador basco tem conseguido transmitir uma filosofia de jogo atrativa sem descuidar da solidez defensiva.

Seu sucesso atraiu o interesse dos maiores clubes do continente, incluindo Liverpool e Bayern de Munique, dois dos times onde jogou. Ambos procuram substitutos para Jurgen Klopp e Thomas Tuchel, cuja saída em junho já foi anunciada, mas Alonso acabou decidindo continuar em seu atual clube na próxima temporada.

A pergunta que se faz agora é se o reinado do Bayer Leverkusen na Alemanha continuará ou este título foi apenas um episódio pontual? Só o tempo dirá, especialmente levando em conta que o Bayern de Munique disputará a próxima temporada com o orgulho ferido e ávido por vingança.

