Bayer Leverkusen se torna o primeiro time a terminar invicto uma Bundesliga

O Bayer Leverkusen, matematicamente campeão matemático alemão há cinco semanas, venceu neste sábado o Augsburg por 2 a 1, pela 34ª e última rodada, se se tornou assim assim o primeiro time a terminar invicto uma edição da Bundesliga.

Os jogadores comandados pelo técnico espanhol Xabi Alonso ampliam assim para 51 a impressionante sequência de jogos disputados sem perder nesta temporada, levando em conta todas as competições.

"É algo totalmente merecido. Depois de conquistar o título contra o Bremen, terminar assim era o nosso objetivo. Estou muito orgulhoso da equipe, muito satisfeito, muito feliz", declarou o treinador basco, sensação da temporada entre os técnicos europeus.

Sua equipe ainda tem duas finais pela frente neste mês: na quarta-feira, dia 22, em Dublin, contra a Atalanta, pela Liga Europa, e no sábado, dia 25, em Berlim, contra o Kaiserlautern (da 2ª divisão), pela Copa da Alemanha.

"Xabi Alonso é um treinador incrível, tanto taticamente quanto pessoalmente. É por isso que somos bem sucedidos", elogiou o zagueiro do 'Werkself', Jonathan Tah.

Com 90 pontos, o Leverkusen, que recebeu diante do seu público na BayArena o troféu que o credencia como campeão alemão pela primeira vez na sua história, liderou uma classificação em que o Stuttgart terminou em segundo lugar, com 73 pontos.

Bayern de Munique termina em 3º

O Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach (14º) por 4 a 0, com uma dobradinha de Serhou Guirassy, que marcou assim os seus 27º e 28º gols nesta Bundesliga. O jogador da seleção guineense terminou em segundo lugar na artilharia da Bundesliga, atrás do atacante inglês do Bayern, Harry Kane (36), atualmente lesionado nas costas.

O Bayern de Munique, que havia vencido as onze edições anteriores do campeonato alemão, perdeu por 4 a 2 em sua visita ao Hoffenheim (7º) no último jogo sob o comando do técnico Thomas Tuchel. O croata Andrej Kramaric foi o protagonista dessa partida, com um hat-trick.

"Cometemos erros individuais e deixamos o jogo escapar (...) É algo que nos aconteceu muitas vezes nesta temporada", se resignou Tuchel.

Ao terminar como vice-campeão, o Stuttgart será o time que disputará a Supercopa da Alemanha na próxima temporada, desde que o Bayer Leverkusen consiga vencer a Copa da Alemanha e assim conquistar a 'dupla coroa' nacional nesta temporada. Mais um golpe para o Bayern, que tem sido a grande decepção da temporada na Alemanha.

Despedida de Reus

Por sua vez, a duas semanas da final da Liga dos Campeões em Londres contra o Real Madrid, o Borussia Dortmund ofereceu uma despedida dos sonhos a Marco Reus no seu último jogo com a camisa amarela no Westfalenstadion.

O icônico jogador deu uma assistência e marcou um gol na vitória do Dortmund por 4 a 0 sobre o último colocado e rebaixado Darmstadt.

Na briga pelas vagas europeias, o Eintracht Frankfurt manteve a sexta colocação ao empatar em casa por 2 a 2 com o RB Leipzig (4º) e disputará a próxima Liga Europa. O Hoffenheim terminou com os mesmos pontos do Eintracht, mas na sétima colocação, o que o condena a um playoff para disputar a Conference League.

Colônia cai, Union Berlin se salva

Na parte inferior da tabela, será o Colônia (19º), derrotado na visita ao Heidenheim (8º) por 4 a 1, quem acompanhará o Darmstadt ao rebaixamento direto.

O Union Berlin, que nesta temporada até jogou contra o Real Madrid na fase de grupos da Liga dos Campeões, pode respirar aliviado: venceu o Freiburg (10º) por 2 a 1, com um gol de Janik Haberer nos acréscimos.

Graças a isso, chegou aos 33 pontos e subiu para a 15ª colocação. O Bochum, que foi derrotado por 4 a 1 pelo Werder Bremen (9º) terminou com os mesmos pontos, e caiu para o 16º lugar, o que o obriga a disputar um playoff de permanência contra o Fortuna Düsseldorf, terceiro colocado da segunda divisão.

