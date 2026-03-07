A- A+

Futebol Internacional Bayer Leverkusen tropeça com Freiburg e segue fora do G4 no Alemão Após empate, equipe ocupa a sexta colocação do torneio, com 44 pontos

O Bayer Leverkusen se complicou na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao ficar no empate em 3 a 3 com o Freiburg neste sábado (7), pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

Com 44 pontos, o Leverkusen fica na sexta colocação, que dá vaga na Liga Conferência, a três pontos do RB Leipzig (5º), que venceu o Augsburg (9º) por 2 a 1.

Em relação à quarta posição, a última dentro da zona de classificação da Champions, a diferença também é de três pontos, já que o time que a ocupa, o Stuttgart, empatou em 2 a 2 com o Mainz (14º).

O Hoffenheim, outro dos times na corrida pelo G4, se consolidou em terceiro graças à vitória por 4 a 2 sobre o lanterna Heidenheim, liderado pelo meia austríaco Alexander Prass, autor de dois gols na partida.

O Leverkusen, que havia ganhado fôlego no meio de semana com a vitória por 1 a 0 sobre o Hamburgo (10º) duelo atrasado 17ª rodada, não conseguiu confirmar sua reação.

Antes desse jogo, o time havia somado apenas um ponto nos dois compromissos anteriores e, por isso, vem fazendo um campeonato muito irregular: não emenda duas vitórias consecutivas desde janeiro.

Neste sábado, o resultado escapou nos últimos minutos, quando o Leverkusen vencia por 3 a 2 e Matthias Ginter (86') marcou o gol de empate do Freiburg (8º).

Também na reta final veio a vitória do Leipzig, que saiu atrás no placar jogando em casa contra o Augsburg, mas conseguiu a virada com Yan Diomandé (76') e um gol contra do zagueiro brasileiro Arthur Chaves (90'+2).

Já o Stuttgart deixou os três pontos escaparem nos acréscimos, quando o Maiz empatou em 2 a 2 marcando com Danny da Costa (90'+1).

O Hoffenheim, com a vitória em Heidenheim, também se colocou a três pontos do vice-líder, o Borussia Dortmund, que visita Colônia no último jogo deste sábado.

O Bayern de Munique, líder isolado do campeonato, deu mais um passo rumo ao seu 35º título alemão na sexta-feira, ao golear o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1.

