futebol alemão Bayer Leverkusen vence e abre oito pontos na liderança do Campeonato Alemão Jogando fora de casa, o time de Xabi Alonso teve a posse de bola no primeiro tempo, mas optou por não se arriscar

Único time invicto do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen continua 'remando de vento em popa' rumo ao título. Neste sábado, conquistou a terceira vitória consecutiva ao derrotar o Heidenheim por 2 a 1, na Voith-Arena, pela 22ª rodada. Com isso, aumentou a vantagem para o Bayern de Munique, segundo colocado, para oito pontos.

Na liderança isolada, o Bayer Leverkusen chegou a 58 pontos, contra 50 do Bayern de Munique, que entra em campo apenas neste domingo, frente ao Bochum. Já o Heidenheim caiu para o décimo lugar, com 27, longe de entrar na briga por vaga na próxima edição dos campeonatos europeus.

Jogando fora de casa, o time de Xabi Alonso teve a posse de bola no primeiro tempo, mas optou por não se arriscar. Além disso, foi cirúrgico nas oportunidades. Aos 47 minutos, Frimpong recebeu de Aline Adli dentro da área e chutou. A bola desviou na defesa e enganou o goleiro Kevin Muller.

O segundo tempo foi um pouco diferente. O Leverkusen deu a bola para o rival, que ameaçou mais, mas parou nas defesas do goleiro Lukas Hradecky. Assim como vem sendo nos últimos jogos, o líder do Alemão vem precisando de poucas chances para vencer os duelos Aos 36, Wirtz deixou Adli em frente do goleiro. Ele deu um leve toque por cima para superar o goleiro e fazer 2 a 0.

Com a vitória em mãos, o Leverkusen se acomodou e viu o Heidenheim diminuir aos 42. Dovedan recebeu dentro da área e ajeitou de cabeça para Tim Kleindienst, que testou firme para o gol. O time da casa ainda ameaçou uma pressão, mas não conseguiu impedir a derrota.

Ainda neste sábado, o Borussia Dortmund (4º) ficou no empate por 1 a 1 com o Wolfsburg e perdeu a chance de se aproximar do terceiro colocado, o Stuttgart, que suou para vencer o lanterna Darmstadt por 2 a 1, fora de casa.

Quem também venceu foi o Mainz. Lutando contra o rebaixamento, o vice-lanterna derrotou o Augsburg por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Union Berlin, que se distanciou da degola ao superar o Hoffenheim (9º).

