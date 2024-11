A- A+

CAMPEONATO ALEMÃO Bayer Leverkusen vence o Heidenheim de virada; Borussia Dortmund goleia Com o resultado, a equipe do técnico Xabi Alonso alcançou os 20 pontos na tabela e voltou a brigar pela vice-liderança da competição

Em uma partida animada e repleta de gols, o Bayer Leverkusen recebeu o Heidenheim na BayArena, neste sábado (23), e venceu por 5x2, pela 11ª rodada, encerrando uma sequência de três empates consecutivos pelo Campeonato Alemão. A equipe da casa saiu atrás no placar por 2x0, mas se recuperou na etapa final e fez a festa de sua torcida.

Com o resultado, a equipe do técnico Xabi Alonso alcançou os 20 pontos na tabela e voltou a brigar pela vice-liderança da competição. O Bayern de Munique lidera com 29 pontos. Já o Heiddenheim permaneceu com 11, próximo à zona de rebaixamento.

Vindo de um empate com o lanterna Bochum, o Bayer até começou melhor, mas saiu atrás logo aos 10 minutos. Pieringer aproveitou uma falha de Hincapié na direita, avançou em velocidade e rolou para Dorsch abrir o placar para os visitantes. O gol atordoou o time de Xabi Alonso, que, aos 21, levou outro gol. Honsak passou pela marcação e bateu cruzado para fazer 2x0.

A reação do Bayer começou aos 30 minutos. Palacios recebeu o passe de Xhaka na área e bateu alto para diminuir. Dois minutos depois, foi o meia argentino que acionou Schick igualar o placar

No segundo tempo só deu Bayer. Aos 7 minutos, Schick aproveitou um cruzamento rasteiro da direita para virar o placar. Aos 26, após rápido contragolpe, Arthur cruzou da linha de fundo, pela direita, e Schick cabeceou para anotar seu terceiro tento na partida. Nos minutos finais, Xhaka bateu no ângulo para fechar o placar em 5x2.

Já o Borussia Dortmund se recuperou da derrota para o Mainz, na rodada anterior, com uma goleada por 4x0 sobre Freiburg, diante de sua torcida, no Signal Iduna Park. Assim, a equipe amarela chegou a 19 pontos na tabela, deixando os visitantes com 17.

Vindo de uma campanha irregular e disposto a se recuperar no Alemão, o time de Dortmund não deu chances ao adversário. Logo aos 6 minutos, Beier partiu em velocidade pelo meio, recebeu o passe de Bensebaini e saiu na cara do goleiro Atubolu para abrir o placar.

O Freiburg acordou e passou a pressionar em busca do empate. Aos 23 minutos, Grifo obrigou Kobel a realizar ótima defesa. No minuto seguinte, Holer carimbou a trave dos anfitriões.

O Borussia também chegou duas vezes com perigo, em chutes de Malen, um deles afastado em cima da linha, antes de Nmecha finalizar da entrada da área, aos 39 minutos, e ampliar a vantagem.

No segundo tempo, o time da casa continuou dominante. A situação do Freiburg se complicou ainda mais com a expulsão de Osterhage, aos 18 minutos. Na cobrança da falta, aos 21, Brandt anotou o terceiro gol do Borussia Dortmund.

Com um a mais, o time da casa se manteve no campo de ataque. De tanto martelar, o quarto gol veio aos 30 minutos, com Bynoe-Gittens, após receber o passe de Bensebaini na esquerda, passar pela marcação e mandar para a rede e fechar o placar. Nos acréscimos, Adamu também foi expulso, deixando o Freiburg com nove em campo.

Em perseguição ao Bayern de Munique, o RB Leipzig, que iniciou a rodada na vice-liderança, com 21 pontos, visitou o Hoffenheim, esteve três vezes à frente no placar, mas levou a virada no final e saiu derrotado por 4x3. Com o resultado, os anfitriões foram a 12 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento.

O conjunto de Leipzig saiu em vantagem e terminou o primeiro tempo com a vantagem de 2x1, com gols de Orbán e Nusa, enquanto Hlozek anotou para o time da casa. Bischof igualou no início do segundo tempo e Nsoki, contra, deixou os visitantes à frente. Nos dez minutos finais, Hlozek e Bruun Larsen viraram o placar para o Hoffenheim.

Nos demais jogos da rodada, o Wolfsburg bateu o Union Berlin por 1x0, gol de Baku, e alcançou o quarto jogo sem derrota. A equipe da casa chegou a 15 pontos, enquanto os visitantes permaneceram com 16. Também em casa, o Stuttgart fez 2x0 no lanterna Bochum, com gols de Führich e Diehl, e chegou aos 16 pontos. Os visitantes continuam com dois, no fundo da tabela.



