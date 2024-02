Bayern anuncia que técnico Thomas Tuchel deixará o clube ao final da temporada

A- A+

Tomas Tuchel deixará o cargo de técnico do Bayern de Munique ao final da atual temporada, anunciou nesta quarta-feira (21) o clube bávaro, que enfrenta uma profunda crise pelos resultados mais recentes, em particular na Bundesliga.

Contratado pelo Bayern em março de 2023 para substituir Julian Negelsmann, Tuchel tinha contrato até junho de 2025, mas as partes decidiram em um "reunião amistosa" encerrar o acordo um ano antes do previsto.

"O FC Bayern de Munique e o técnico Thomas Tuchel decidiram, de mútuo acordo, encerrar o vínculo, que a princípio seria concluído em 30 de junho de 2025, em 30 de junho de 2024. Este é o acordo alcançado após uma reunião amistosa entre o diretor-geral Jan-Christian Dreesen e Thomas Tuchel", afirma um comunicado divulgado pelo clube.

O dirigente explicou que a decisão foi motivada pela vontade do clube de "reestruturar o plantel com um novo técnico para a temporada 2024-2025".

Isto significa que Tuchel ainda comandará o Bayern por entre 13 e 18 partidas, dependendo da trajetória do time na Liga dos Campeões, na qual o clube foi derrotado por 1-0 pela Lazio no jogo de ida das oitavas de final.

Na Bundesliga, a 12 rodadas do fim do campeonato, Bayern, que conquistou as últimas 10 edições da competição, está oito pontos atrás do líder, Bayer Leverkusen.

Na Copa da Alemanha, o clube já foi eliminado, o que significa que o Bayern pode ter sua primeira temporada sem títulos desde 2011.

Tuchel se comprometeu a "fazer todo o possível" até o fim da temporada "para alcançar o máximo sucesso".

Veja também

Futebol Juizado do Torcedor garante atuação na Arena, no jogo entre Sport e Fortaleza pelo Nordestão