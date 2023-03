Bayern anuncia saída de Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel como novo técnico

O Bayern de Munique oficializou nesta sexta-feira a saída do técnico Julian Nagelsmann e a chegada de Thomas Tuchel para seu lugar, com um contrato até junho de 2025.

Nagelsmann chegou ao Bayern em meados de 2021, vindo do RB Leipzig, e tinha vínculo com o clube bávaro até junho de 2026.

Na quinta-feira, vários veículos de imprensa alemães, entre eles o jornal Bild e a revista Kicker, noticiaram a inesperada demissão do treinador e apontavam Tuchel como provável sucessor.