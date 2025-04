Bayern aproveita expulsão, quebra série invicta do Augsburg e amplia folga no Alemão

A- A+

O Bayern de Munique deu mais um importante passo para resgatar a hegemonia no Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, a equipe bávara aproveitou uma expulsão polêmica para acabar com invencibilidade de 11 jogos do Augsburg na competição e ampliar sua vantagem na liderança para 9 pontos diante do Leverkusen com a virada de 3 a 1, fora de casa.



Kane acabou sendo o herói do Bayern. O artilheiro sofreu a "falta" da expulsão de Zesiger - tocou na bola primeiro - e anotou de cabeça o gol da virada. Agora são 34 bolas nas redes do inglês em 39 aparições. Ele ainda tem 11 assistências. Desde que se transferiu ao time de Munique, o camisa 9 jogou 84 vezes e fez incríveis 78 gols.



O Augsburg entrou em campo motivado pela série invicta de seis vitórias e cinco empates no Alemão, e querendo entrar de vez na briga por vaga às competições europeias. Ganhar significava igualar os 42 pontos do RB Leipzig, hoje em sexto e com vaga na Liga Conferência. A vaga da Liga Europa, atualmente, é do Borussia Mönchengladbach, em quinto, com 43.



Por outro lado, o Bayern não queria saber de aproximação do rival Leverkusen na briga pelo título e prometia ofensividade fora de casa. Estrela do jogo do primeiro turno, ao anotar os três gols da fácil vitória por 3 a 0 em Munique, o artilheiro Kane era mais uma vez a esperança bávara.



Em jogo que prometia ser parelho, aproveitar as oportunidades era vital. Logo aos 10 minutos, o goleiro Dahmen saiu errado e Musiala, cara a cara, optou por tentar o drible no zagueiro e desperdiçou chance de ouro. Sane ainda mandou na rede pelo lado de fora.





Os donos da casa sofriam com os lançamentos longos do Bayern de Munique às costas dos zagueiros e esbarravam em defesa sólida do outro lado. A primeira oportunidade veio em batida colocada de Essende que quase surpreende Urbig. Foi aplaudido por seu comandante e pelos companheiros.



Crescendo na partida, o Augsburg abriu o marcador em jogada inteligente e com uma pintura. Cobrança rápida de falta de Gouweleeuw para a área, Giannoulis apareceu atrás da marcação, dominou já ajeitando para o pé direito e soltou uma bomba, indefensável.



Quanto o técnico Vincent Kompany já não escondia sua irritação com a apresentação ruim do Bayern, Musiala conseguiu o empate. Sané passou pelos marcadores e cruzou, o atacante brigou pela bola e acertou o giro para deixar tudo igual pouco antes do intervalo.



O Augsburg voltou atrevido do descanso e quase reassumiu o comando do placar nos primeiros minutos. Após dar susto em saída de bola ensaiada, viu Jensen passar pelo marcador e mandar pelo alto. A torcida lamentou a falta de capricho no chute. O "uh" da torcida local voltou logo depois em batida do camisa 9 Essende e defesa esquisitw de Urbig, que ia falhando no lance.



O Bayern respondeu com Olise batendo no travessão antes de Musiala sair de campo carregado, com lesão muscular. O atacante aumenta a lista de desfalques importantes dos bávaros que tem Neuer, Alfonso Davies, Upamecano, Coman, Pavlovic e Goretzka, antes das quartas da Liga dos Campeões com a Inter de Milão - jogam em Munique na terça-feira.



Aos 12 minutos, lance polêmico. Zesiger perdeu a bola para Kane e deu um carrinho para recuperá-la. O árbitro anotou a falta e puniu o defensor com o segundo amarelo. O zagueiro reclamou muito, com razão, pois tocou na bola antes. Na cobrança da infração, abertura para a direita e cruzamento de Olise na cabeça de Kane, que virou o placar.



Com um jogador a menos, o Augsburg não teve forças para buscar a igualdade. O Bayern optou por não correr riscos e administrou a posse de bola, indo ao ataque apenas na boa. Sané, em contragolpe, perdeu o gol cara a cara que daria ainda mais calma nos minutos finais. Ele se redimiu nos acréscimos, ao tentar cruzar e ampliar, definindo os 3 a 1.

