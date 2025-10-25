Bayern bate o Borussia M'gladbach e alcança recorde com 13ª vitória seguida na temporada
Com o 13º triunfo seguido, Bayern iguala o Milan de 1992/93 com melhor início de temporada entre as cinco principais ligas europeias
Com uma campanha irretocável neste início de temporada na Europa, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0, neste sábado, e alcançou sua oitava vitória seguida em oito rodadas da Bundesliga. Entre o campeonato nacional, a Champions League, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, são 13 triunfos, 47 gols marcados, 9 sofridos e 100% de aproveitamento.
Com o 13º triunfo seguido, o Bayern iguala o Milan de 1992/93 como o time com melhor início de temporada considerando as cinco principais ligas europeias - considerando o futebol italiano, inglês, espanhol, francês e alemão. De quebra, é o melhor início de um clube na Bundesliga com 24 pontos, 30 gols marcados e apenas 4 gols sofridos em oito rodadas.
O resultado manteve a distância de cinco pontos (24 a 19) do conjunto da Baviera em relação ao vice-líder RB Leipzig, que atropelou o Augsburg, também longe de casa, por 6 a 0 neste sábado.
Além de enfrentar a pior equipe da Bundesliga até aqui - os mandantes somam apenas três pontos na tabela -, o time comandado pelo belga Vincent Kompany teve a missão facilitada pela expulsão do sul-coreano Jens Castrop logo aos 19 minutos do primeiro tempo por entrada violenta em Luis Díaz.
Enquanto o artilheiro Harry Kane sofria com a marcação acirrada do time da casa, os reservas decidiram o jogo. Apenas cinco minutos após sair do banco, já no segundo tempo, Gnabry deu o passe para Kimmich abrir o placar. Rafael Guerreiro e o garoto Lennart Karl, 17 anos, também acionados na etapa final, completaram o marcador.
Confira os jogos deste sábado na Bundesliga:
Frankfurt 2 x 0 St. Pauli
Borussia Mönchengladbach 0 x 3 Bayern de Munique
Augsburg 0 x 6 RB Leipzig
Hoffenheim 3 x 1 Heidenheim
Hamburgo 0 x 1 Wolfsburg