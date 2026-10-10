Bayern busca empate com Augsburg após sofrer gol mais rápido da Bundesliga
Com o resultado, o Bayern fica em segundo na tabela com 11 pontos
O Bayern de Munique buscou um empate em 2 a 2 fora de casa contra o Augsburg neste sábado (10), pela 5ª rodada do Campeonato Alemão, após ter ficado atrás no placar em duas ocasiões, a primeira com o gol mais rápido da Bundesliga.
Com o resultado, o Bayern fica em segundo na tabela com 11 pontos, dois atrás do Borussia Dortmund, que na sexta-feira também não passou de um empate com o Werder Bremen em 2 a 2, depois de estar vencendo por 2 a 0 a cinco minutos do fim.
Os dois gigantes do futebol alemão têm encontro marcado na Allianz Arena, em Munique, no dia 31 de outubro, em confronto da 8ª rodada.
O Freiburg (10 pontos) terá a oportunidade de assumir a liderança no domingo, quando recebe o Schalke 04 e depende de uma vitória para ultrapassar o Dortmund.
O retorno dos jogadores de seleção não foi fácil para o Bayern, após três semanas de data Fifa e quatro jogos disputadas entre o final de setembro e o início de outubro.
Sem o brilho habitual, o time de Munique teve que reagir em duas ocasiões, a primeira logo após 8,4 segundos de jogo, depois de sofrer o gol mais rápido da história da Bundesliga.
Não foi o dia de Neuer
Após um erro grave do goleiro Manuel Neuer na saída de bola, Robin Fellhauer abriu o placar para o Augsburg.
Após o empate de Ismael Saibari (55'), os donos da casa voltaram a ficar à frente graças ao português Rodrigo Ribeiro menos de dez minutos depois, após um chute de Calvin Brackelmann mal afastado por Neuer.
"Preferíamos um começo melhor, mas Manu joga futebol há tempo suficiente. Ele não pode mudar o que aconteceu, só precisa fazer o que sempre fez na carreira e continuar mostrando o quanto ele é bom", declarou o técnico Vincent Kompany.
A pressão do Bayern acabou dando resultado com o gol de empate de Nathaniel Brown a dez minutos do fim (80'), também com assistência de Harry Kane, decisivo ao dar o passe para os dois gols do time de Munique.
O Gigante da Baviera, que também teve quatro gols anulados por impedimento, pode se consolar com seu 29º jogo consecutivo fora de casa na Bundesliga sem derrota: a última delas foi em 14 de dezembro de 2024, diante do Mainz (2 a 1).
"Parece mais uma derrota. Em outro dia, teríamos vencido esta partida, mas o futebol é assim. Demos dois gols de presente e eles aproveitaram", declarou Kane à DAZN.
Depois de golear o Bodö/Glimt por 5 a 0 em meados de setembro na estreia na Liga dos Campeões, o Bayern voltará à Noruega na próxima terça-feira par enfrentar o Viking pela 2ª rodada do torneio continental.
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Hat-trick de Nkunku
Logo atrás do trio da ponta (Dortmund, Bayern, Freiburg), o Bayer Leverkusen venceu o Mainz por 4 a 3 ao final de uma partida eletrizante, na qual chegou a abrir dois gols de vantagem em duas ocasiões (2 a 0 e, depois, 4 a 2) e teve que sofrer na reta final para segurar o resultado.
O Stuttgart venceu em Paderborn (2-0), antes de visitar o Lech em Bratislava na quarta-feira pela Champions.
E no último jogo do dia, o RB Leipzig goleou o Eintracht Frankfurt por 6 a 0 para se recuperar após um início de temporada discreto.
O destaque da partida foi o atacante francês Christopher Nkunku, autor de três gols.
Depois de receber o PSV Eindhoven na terça-feira pela Liga dos Campeões, o Leipzig viajará no próximo sábado a Munique para enfrentar o Bayern.
Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Borussia Dortmund - Werder Bremen 2 - 2
Sábado:
Augsburg - Bayern de Munique 2 - 2
Mainz - Bayer Leverkusen 3 - 4
Union Berlin - SV Elversberg 1 - 0
Paderborn - Stuttgart 0 - 2
Hoffenheim - Hamburgo 2 - 3
RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6 - 0
Domingo:
(10h30) Colônia - B. Mönchengladbach
(12h30) Freiburg - Schalke 04
Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg
1. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 4 7
2. Bayern de Munique 11 5 3 2 0 16 4 12
3. Freiburg 10 4 3 1 0 12 3 9
4. Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 14 8 6
5. RB Leipzig 9 5 3 0 2 15 5 10
6. Augsburg 8 5 2 2 1 13 8 5
7. Werder Bremen 8 5 2 2 1 10 10 0
8. Mainz 7 5 2 1 2 13 10 3
9. Elversberg 7 5 2 1 2 8 8 0
10. Stuttgart 6 5 2 0 3 8 9 -1
11. Hamburgo 6 5 2 0 3 5 15 -10
12. Schalke 04 5 4 1 2 1 3 4 -1
13. Eintracht Frankfurt 5 5 1 2 2 9 16 -7
14. Colônia 4 4 1 1 2 6 9 -3
15. Paderborn 4 5 1 1 3 3 7 -4
16. Union Berlin 4 5 1 1 3 5 17 -12
17. Hoffenheim 3 5 1 0 4 9 13 -4
18. B. Mönchengladbach 0 4 0 0 4 6 16 -10