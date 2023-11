Bayern cai na Copa da Alemanha para time da 3ª divisão; Leverkusen e Dortmund avançam

A- A+

O Bayern de Munique foi eliminado da Copa da Alemanha na fase de 16-avos de final nesta quarta-feira (1º), ao ser derrotado por 2x1 pelo FC Sarrebrück, clube da 3ª divisão do país.

Thomas Müller abriu o placar para o Bayern aos 16 minutos, mas o Sarrebrück empatou no final do primeiro tempo com Patrick Sontheimer (45'+3) e conseguiu a virada com Marcel Gaus (90'+6) nos acréscimos da segunda etapa.

"Podemos encontrar vários motivos para a nossa derrota ao longo dos 90 minutos. Tivemos muitas chances que deveríamos ter aproveitado, mas temos que dar os parabéns ao Saarbrücken pelo seu jogo e sua determinação", lamentou Müller.

Esta é a terceira vez nas últimas quatro temporadas que o 'Gigante da Baviera' não consegue passar da segunda rodada da competição.

Em janeiro de 2021, o time de Munique se despediu da Copa da Alemanha depois de perder para o Kiel (então na 2ª divisão) ao ser derrotado nos pênaltis e em novembro do mesmo ano sofreu a maior derrota de sua história no torneio, ao ser goleado pelo Borussia Mönchengladbach por 5x0.

No ano passado, o Bayern chegou às quartas de final da Copa, perdendo então para o Freiburg.

O clube bávaro é o maior vencedor da Copa da Alemanha com 20 títulos, o último deles na temporada 2019/2020

Outros jogos

Mais cedo, o Bayer Leverkusen precisou suar muito para se classificar para as oitavas de final, ao derrotar o Sandhausen por 5x2 no estádio do time que atualmente disputa a 3ª divisão.

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso ficaram em vantagem com gols de Exequiel Palacios (aos 21 minutos de pênalti) e Jonathan Tah (54'), mas o Sandhausen empatou em duas ocasiões por meio de Christoph Erlich (50') e Yassin Ben Balla (57').

Depois de muita indefinição e suspense, Adam Hlozek colocou o Leverkusen na frente pela terceira vez aos 85 minutos e Amine Adli ainda teve tempo de marcar duas vezes nos últimos instantes da partida (88' e 90'+2), tranquilizando sua equipe.

Líder da Bundesliga após nove rodadas, o Leverkusen obteve assim a 13ª vitória em 14 jogos oficiais nesta temporada (um empate no campeonato alemão em Munique contra o Bayern).

Já no Westfalenstadion, a três dias de receber o Bayern pelo 'Klassiker' do futebol alemão, o Borussia Dortmund derrotou o Hoffenheim, atual sexto colocado da Bundesliga.

Os jogadores comandados pelo técnico Edin Terzic venceram por 1x0 com um gol de Marco Reus aos 43 minutos.

