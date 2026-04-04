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Futebol Internacional

Bayern confia no retorno de Kane contra o Real Madrid: 'Jogaria até na cadeira de rodas'

Diretor esportivo do clube, Max Eberl, também demonstrou otimismo

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Harry KaneHarry Kane - Foto: Alexandra Beier/AFP

O meio-campista alemão Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, demonstrou que o atacante inglês Harry Kane estará em campo na próxima terça-feira para enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: "Ele jogaria até na cadeira de rodas".

Kane lesionou o tornozelo enquanto defendia a seleção inglesa não poderia participar da vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 sobre o Freiburg, fora de casa, neste sábado (4).

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“Tenho a sensação de que ele vai conseguir”, declarou o técnico Vincent Kompany na coletiva de imprensa pós-jogo.

O diretor esportivo do clube, Max Eberl, também demonstrou otimismo: "Os fisioterapeutas estão trabalhando na operação dele. Ele está constantemente no centro de treinamento trabalhando. Acreditamos que tudo vai dar certo".

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