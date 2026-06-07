Dom, 07 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo06/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Internacional

Bayern de Munique aconselha Real Madrid a não fazer proposta por Olise

Em meio à campanha para reeleição, Florentino Pérez anunciou que pretende fazer uma oferta de 150 milhões de euros por um superastro

Reportar Erro
Olise, atleta do Bayern de MuniqueOlise, atleta do Bayern de Munique - Foto: ALEXANDRA BEIER / AFP

“Se Florentino Pérez quiser nos fazer uma proposta, pode guardá-la”, disse neste domingo (7) o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, em meio aos rumores de uma oferta possível de 150 milhões de euros (R$ 295 milhões na cotação atual) do clube merengue pelo atacante francês Michael Olise.

Em sua campanha para a reeleição como presidente do Real Madrid, Florentino anunciou durante uma semana que pretende fazer uma proposta nesse valor a um clube da Liga dos Campeões por um superastro, sem revelar a identidade do jogador.

Leia também

• Presidente do Real Madrid promete R$ 886 milhões para trazer grande jogador se vencer eleição

• Após promessa de candidato, estafe de Haaland nega suposto acerto com o Real Madrid

• Real Madrid lança novo uniforme para a próxima temporada com detalhes em verde e rosa na camisa

Segundo a imprensa espanhola, o nome seria Olise, que assinou com o Bayern em meados de 2024 e tem contrato até junho de 2029, sem cláusula de rescisão.

"Michael Olise é jogador do Bayern e tem um contrato de longa duração. Não somos um clube vendedor. Se Florentino Pérez quiser nos fazer uma proposta, o que ainda não aconteceu, ele pode poupar o trabalho", declarou Herbert Hainer ao jornal alemão Bild.

Olise, revelação da temporada 2024/2025, se consolidou como estrela na temporada 2025/2026, marcando 22 gols e dando 31 assistências entre todas as competições, com o Bayern conquistando a tríplice coroa nacional (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Supercopa Franz Beckenbauer).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter