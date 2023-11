Bayern de Munique contrata promessa australiana Nestory Irankunda

A- A+

O Bayern de Munique anunciou, nesta terça-feira (14), a contratação da promessa australiana Nestory Irankunda, de 17 anos, que estava no Adelaide United.

Irankunda, que completará 18 anos no dia 9 de fevereiro, se apresentará ao Bayern em 1º de julho de 2024, com um contrato de longa duração.

"Nestory é um ponta muito rápido, um bom driblador e um finalizador que tem faro de gol", declarou Jochen Sauer, diretor das categorias de base do clube bávaro.

"Acreditamos em seu potencial e que ele irá superar as próximas etapas conosco", acrescentou Sauer.

Irakunda, nascido em um campo de refugiados na Tanzânia depois que seus pais abandonaram os combates em seu país de origem, o Burundi, já defendeu a seleção sub-17 da Austrália.

Convocado para a seleção principal para os jogos contra Colômbia e Equador, em março, não chegou a estrear com os 'Socceroos'.

Sua chegada ao Bayern é parte do programa de observação de jovens com grande potencial, como aconteceu com o canadense Alphonso Davies, de origem liberiana, contratado em 2018 aos 17 anos, e os franceses Kingsley Coman e Mathys Tel, que chegaram ao clube com 19 e 18 anos, respectivamente.

