Bayern de Munique é goleado em sua visita ao Eintracht Frankfurt na Bundesliga

O Eintracht Frankfurt surpreendeu neste sábado, pela 14ª rodada da Bundesliga, ao golear o Bayern de Munique (5-1), que sofreu sua primeira derrota no torneio, a pior desde 2019.

As falhas na saída de bola e a falta de contundência defensiva foram fatais para a equipe de Thomas Tuchel, que com 32 pontos perdeu ritmo na briga pela liderança com o Bayer Leverkusen (35 pontos), de Xabi Alonso, que joga domingo no estádio do Stuttgart (3º).

Depois de ter sua partida contra o Union Berlin adiada no fim de semana passado devido à forte nevasca, o Bayern não jogava havia dez dias e entrou na gramado do Deutsche Bank Park como se não tivesse acordado daquela pausa inesperada.

Com pouco mais de dez minutos de jogo, o egípcio Omar Marmoush, de 24 anos, marcou o primeiro, aproveitando uma bola que havia batido no travessão e um rebote na área.

Diante da fragilidade da defesa do Bayern, o francês Junior Dina Edimbe, de 23 anos, fez uma bela jogada individual pela ponta e marcou o segundo (31'). Apenas cinco minutos depois, o sueco Hugo Larsson fez 3 a 0.

Foi um jogo dos pesadelos para os bávaros, que sofreram três gols em apenas 24 minutos do primeiro tempo.

Joshua Kimmich conseguiu diminuir com um chute espetacular de fora da área aos 44 minutos, mas esse seria apenas o gol de honra.

No início do segundo tempo Dina Ebimbe voltou a balançar as redes (50') e Ansgar Knauff fechou o placar dez minutos depois (60').

Este resultado é a pior derrota sofrida pelos bávaros desde novembro de 2019, quando o próprio Eintracht Frankfurt venceu o todo-poderoso time de Munique também por 5 a 1.

Até a goleada deste sábado, o Bayern fazia o terceiro melhor início de temporada da história do clube, com 32 pontos em 36 possíveis.

O Leverkusen, comandado pelo espanhol Xabi Alonso e que continua a ser a única equipe invicta nesta Bundesliga, tentará ampliar a vantagem sobre o Bayern para seis pontos se vencer em sua visita ao Stuttgart, no domingo às 11h30 (horário de Brasília).

Depois desta surpreendente vitória, o Eintracht ocupa a 7ª posição com 21 pontos, a dois pontos do Hoffenheim, sexto colocado e que atualmente fecha a zona que dá acesso às competições europeias.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Hoffenheim - Bochum 3 - 1

- Sábado:

Unión Berlín - B. Mönchengladbach 3 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique5 - 1

Wolfsburg - Freiburg 0 - 1

Werder Bremen - Augsburg 2 - 0

Heidenheim - Darmstadt 3 - 2

(14h30) Borussia Dortmund - RB Leipzig

- Domingo:

(11h30) Stuttgart - Bayer Leverkusen

(13h30) Colônia - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 35 13 11 2 0 38 11 27

2. Bayern de Munique 32 13 10 2 1 44 14 30

3. Stuttgart 30 13 10 0 3 33 15 18

4. RB Leipzig 26 13 8 2 3 31 13 18

5. Borussia Dortmund 25 13 7 4 2 26 20 6

6. Hoffenheim 23 14 7 2 5 28 24 4

7. Eintracht Frankfurt 21 14 5 6 3 24 16 8

8. Freiburg 21 14 6 3 5 17 23 -6

9. Augsburg 17 14 4 5 5 23 27 -4

10. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 28 31 -3

11. Wolfsburg 16 14 5 1 8 18 25 -7

12. Werder Bremen 14 14 4 2 8 20 27 -7

13. Heidenheim 14 14 4 2 8 21 30 -9

14. Bochum 13 14 2 7 5 15 29 -14

15. Unión Berlín 10 13 3 1 9 15 28 -13

16. Colônia 9 13 2 3 8 10 24 -14

17. Darmstadt 9 14 2 3 9 17 37 -20

18. Mainz 8 13 1 5 7 12 26 -14

