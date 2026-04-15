Futebol Europeu
Bayern de Munique elimina Real Madrid e vai enfrentar PSG nas semis da Champions
Bayern e PSG se enfrentam na semifinal
Olise fez o quarto gol do Bayern na partida e sacramentou a virada diante do Real Madrid - Foto por ALEXANDRA BEIER / AFP
O Bayern de Munique garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (15), após derrotar o Real Madrid por 4 a 3 no jogo de volta das quartas de final, em que o time espanhol manteve vivas suas esperanças de classificação até o último minuto.
Os 'merengues' ficaram em vantagem no placar em três ocasiões, com dois gols de Arda Güler (1' e 29') e um de Kylian Mbappé (42').
Mas o Bayern empatou com Aleksandar Pavlovic (6'), Harry Kane (38') e Luis Díaz (89'), antes de Olise garantir o triunfo nos acréscimos (90'+4).
Nas semifinais, o Bayern vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que eliminou o Liverpool na terça-feira.