Futebol Europeu

Bayern de Munique elimina Real Madrid e vai enfrentar PSG nas semis da Champions

Bayern e PSG se enfrentam na semifinal

Olise fez o quarto gol do Bayern na partida e sacramentou a virada diante do Real Madrid - Foto por ALEXANDRA BEIER / AFP

O Bayern de Munique garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (15), após derrotar o Real Madrid por 4 a 3 no jogo de volta das quartas de final, em que o time espanhol manteve vivas suas esperanças de classificação até o último minuto.

Os 'merengues' ficaram em vantagem no placar em três ocasiões, com dois gols de Arda Güler (1' e 29') e um de Kylian Mbappé (42').

Mas o Bayern empatou com Aleksandar Pavlovic (6'), Harry Kane (38') e Luis Díaz (89'), antes de Olise garantir o triunfo nos acréscimos (90'+4).

Nas semifinais, o Bayern vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que eliminou o Liverpool na terça-feira.

Reportar Erro

