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Futebol Bayern de Munique goleia Stuttgart na abertura da Bundesliga Um gol de cabeça do francês Dayot Upamecano, após uma cobrança de escanteio aos 21 minutos, foi o primeiro desta edição do torneio alemão

O Bayern de Munique, atual campeão e grande favorito, abriu nesta sexta-feira (28) a temporada 2026-2027 do campeonato alemão com uma vitória em casa por 5 a 1 sobre o Stuttgart.

Um gol de cabeça do francês Dayot Upamecano, após uma cobrança de escanteio aos 21 minutos, foi o primeiro desta edição do torneio alemão.

O Stuttgart chegou a empatar no início do segundo tempo (52') por meio de Josha Vagnoman, mas o Bayern não demorou a reagir e desferiu dois golpes fatais: um gol do também francês Michael Olise logo em seguida (55') e um gol contra de Vagnoman (58'), antes de Aleksandar Pavlovic (82') e o colombiano Luis Díaz (90+2') fecharem a conta.

Essa goleada já dita o ritmo de uma equipe que conquistou treze das últimas catorze edições da Bundesliga, perdendo apenas a temporada 2023-2024 para o Bayer Leverkusen, e que é a grande favorita para dominar o futebol alemão mais uma vez.

Por enquanto, o início de temporada tem sido perfeito, já que, no último fim de semana, o time de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, fora de casa, na Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa da Alemanha).

"Tudo recomeça do zero quando uma temporada se inicia. Espero que os jogadores estejam cientes disso, mas também é minha função lembrá-los", declarou o técnico belga do Bayern, Vincent Kompany.

Domínio avassalador

O Stuttgart deu o primeiro susto da partida com uma bola na trave de Tiago Tomás, aos 12 minutos, mas foi apenas um lampejo antes de o Bayern ligar o rolo compressor.

Michael Olise ameaçou aos 17 minutos, acertando a trave em uma cobrança de falta, num prelúdio para o gol de Upamecano aos 21 minutos e para a pressão do Bayern antes do intervalo, investidas que foram contidas, naquela primeira etapa, pelos reflexos do goleiro Fabian Bredlow.

Vagnoman surpreendeu ao empatar a partida (52'), mas Olise marcou com uma finalização dentro da área (55'), após passe de Joshua Kimmich, que também havia cobrado o escanteio que originou o primeiro gol de sua equipe.

De artilheiro a autor de gol contra, Vagnoman marcou contra a própria meta (58') permitindo que o Bayern ampliasse a vantagem e sufocasse rapidamente qualquer tentativa de reação adversária.

Os dois últimos gols dos bávaros, marcados por Pavlovic (82') e Luis Díaz (90+2'), vieram de finalizações dentro da área com o mesmo garçom: o marroquino Ismael Saibari, uma das novas caras da equipe.

Sequência histórica

Pela décima quinta vez consecutiva, o Bayern inicia sua temporada na Bundesliga sem perder, uma sequência sem precedentes na Alemanha.

A vitória expressiva consolida a liderança do Bayern, enquanto são aguardados os jogos do fim de semana: a equipe não deixa o primeiro lugar da Bundesliga desde a terceira rodada da temporada 2024-2025, em 14 de setembro de 2024, totalizando 66 rodadas consecutivas.

A rodada do campeonato alemão continua neste sábado com outras seis partidas, entre as quais se destaca o jogo do Borussia Dortmund em seu Westfalenstadion contra outro clube tradicional do país, o Hamburgo.

O Bayer Leverkusen e o RB Leipzig estrearão treinadores nesse mesmo sábado: o espanhol Carles Martínez Novell e o argentino Martín Demichelis, respectivamente.

O Leverkusen jogará fora de casa contra o recém-promovido Elversberg, e o Leipzig receberá o Borussia Mönchengladbach.

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