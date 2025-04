Bayern de Munique goleia Heidenheim e Kane fica perto do 1º título da carreira

A- A+

Grande artilheiro da história da seleção inglesa e do Tottenham, o experiente Harry Kane está muito perto de celebrar seu primeiro título da carreira. Neste sábado, o camisa 9 abriu caminho da goleada por 4 a 0 sobre o Heidenheim, que deixou o Bayern de Munique com nove pontos de vantagem - o vice-líder Bayer Leverkusen joga neste domingo - restando mais quatro rodadas do Campeonato Alemão.



Aos 31 anos, o artilheiro do Alemão, agora com 24 gols, pode celebrar o tão buscado título na carreira já na próxima rodada, quando o Bayern recebe o Mainz 05, dia 26, na Allianz Arena, em Munique. Mas essa missão não é tão fácil, já que além do triunfo, o Leverkusen não poderia vencer seus dois compromissos. Na antepenúltima rodada, o rival é o RB Leipzig, fora de casa, onde muitos cofiam na conquista.



Disposto a apagar a frustração da queda na Liga dos Campeões, com igualdade por 2 a 2 diante da Internazionale, em Milão, o Bayern entrou em campo com suas principais peças e com Gnabry na vaga de Thomas Müller na frente. A ideia era ter mais velocidade pelas beiras com o apoio de Coman e Olise.



O Bayern começou com tudo e quase Olise abriu o placar logo de cara. Coube ao artilheiro Harry Kane colocar os bávaros em vantagem. Logo aos 12 minutos, o camisa 9 bateu rasteiro e celebrou seu 24º gol na atual edição do Alemão.





Em desvantagem, o Heidenheim se viu obrigado a abrir mão do sistema defensivo e acabou dando espaços aos "famintos" visitantes. Após lindo lançamento de Gnabry entre os marcadores, Leimer saiu cara a cara e não desperdiçou: 2 a 0 com mesno de 30 minutos e vitória encaminhada.



Como um rolo compressor, o Bayern não dava respiro ao Heidenheim Em duas cabeçadas, Kane ficou no quase e lamentou não acertar o alvo. Quando serviu Olise, viu o goleiro brilhar e evitar o terceiro com um milagre. Os donos da casa demoraram 35 minutos para dar um susto em Urbig. Foi o líder quem ampliou, porém, com Olise aproveitando rebote e levando um gigante 3 a 0 ao descanso



O Bayern voltou do intervalo com o mesmo ímpeto ofensivo e não demorou a ampliar. Aos 10 minutos, Kimmich concluiu boa troca de passes ao mandar no cantinho de Kevin Müller.



O Bayern ainda teve boas oportunidades com Kane e Olise, neutralizadas por Müller. Com a goleada consumada, Vincent Kompany começou a descansar suas principais peças, já pensando na próxima rodada. O Bayern administrou o tempo e já conta os dias pelo título.

