Liga dos Campeões Bayern de Munique incentiva torcedores a vestirem vermelho contra o Real Madrid Jogadores fizeram vídeos para as redes sociais do clube alemão

Em clima de decisão, o Bayer de Munique está promovendo uma campanha para que todos os torcedores usem vermelho, nesta terça-feira (30), na Allianz Arena, pelo jogo de ida da semifinal com o Real Madrid, pela Champions League. Como a segunda camisa do time alemão é da mesma cor do adversário, há uma tentativa de fazer um "muro vermelho" para criar uma atmosfera diferente para a partida.

No vídeo, jogadores como Neuer, Kimmich, Harry Kane e até o treinador Thomas Tuchel convocam os torcedores a irem ao estádio de vermelho. Goretzka e Thomas Muller também gravaram vídeos em suas redes sociais incentivando a campanha.

