Bayern de Munique perde para o Freiburg e é eliminado da Copa da Alemanha

A- A+

O Bayern de Munique, no segundo jogo sob o comando do técnico Thomas Tuchel, foi eliminado nas quartas de final da Copa da Alemanha pelo Freiburg, que venceu por 2x1 nos acréscimos nesta terça-feira (4), na Allianz Arena.

Pela terceira temporada consecutiva, o Bayern não disputará as semifinais do torneio, após duas eliminações na segunda fase, em 2020 e 2021.

Um pênalti marcado após um toque de mão de Jamal Musiala nos acréscimos foi convertido por Lucas Holer e acabou com as chances do gigante bávaro (90+5).

Em sua segunda partida como técnico do Bayern, Tuchel teve um teste mais complicado do que no sábado, quando seu time garantiu a vitória com três gols em 23 minutos - com uma falha clamorosa do goleiro Gregor Kobel no gol que abriu o placar - em duelo valendo a liderança da Bundesliga contra o Borussia Dortmund (4x2).

O Freiburg, surpresa do campeonato com seu quarto lugar, enfrentou de igual para igual o todo poderoso do futebol alemão e venceu a partida.

Como contra o Dortmund, o francês Dayot Upamecano fez 1x0 para o time da casa, que cabeceou na segunda trave um escanteio cobrado por Joshua Kimmich (19).

O gol de empate foi espetacular. Nicolas Hofler fechou uma jogada longa, com vários rebotes, disparando uma bomba de uma distância de 25 metros (27').

Quando parecia que o jogo iria para a prorrogação, o gol de pênalti de Holer causou a grande surpresa das quartas de final.

- Eintracht avança -

Mais cedo, com dois gols em 103 segundos, o francês Randal Kolo Muani levou o Eintracht Frankfurt às semifinais ao derrotar o Union Berlin por 2x0.

No Waldstadion, em Frankfurt, o Eintracht mostrou seu lado mais eficaz, abrindo o placar aos 11 minutos. Após um passe de Mario Gotze de calcanhar, Kolo Muani não deu chances ao goleiro visitante Lennard Grill.

Menos de dois minutos depois, Gotze deu uma nova assistência para Kolo Muani que encobriu Grill para marcar seu 19º gol na temporada pelo Eintracht - além de 12 passes decisivos -, contando todas as competições, o quinto na Copa da Alemanha.

O jogador que disputou a final da última Copa do Mundo com a camisa da França já havia marcado duas vezes e dado uma assistência contra o Darmstadt, líder da segunda divisão, na fase anterior (vitória por 4 a 2).

O Eintracht, cinco vezes campeão da Copa da Alemanha, avança às semifinais em uma temporada em que estagnou na Bundesliga, com apenas três pontos nos últimos cinco jogos, seis abaixo do quarto colocado - o último que se classifica para a Champions League - no momento em que restam oito rodadas para disputar.

Nesta quarta-feira serão disputadas as outras duas partidas das quartas de final: Nuremberg-Stuttgart e Leipzig-Borussia Dortmund.

Veja também

Futebol Técnico do Petrolina celebra classificação para as semifinais