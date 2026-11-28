A- A+

Futebol Bayern de Munique resiste com dez em campo e empata (0-0) com Hamburgo na Bundesliga Com 23 pontos somados, o Bayern segue invicto na liga alemã

Com dez jogadores durante todo o segundo tempo, devido à expulsão de Joshua Kimmich, o Bayern de Munique resistiu neste sábado (28) e acabou obtendo um empate sem gols contra o Hamburgo, pela 11ª rodada da Bundesliga, uma sequência que já chega a três partidas sem vitória.

Com 23 pontos somados, o Bayern segue invicto na liga alemã, mas viu seu ritmo diminuir.

No último fim de semana, a equipe perdeu a liderança para o Borussia Dortmund, que tem um ponto a mais e pode ampliar essa vantagem no domingo (29), no confronto contra o Bayer Leverkusen.

O momento atual do gigante alemão é bastante delicado, especialmente desde o empate em 1 a 1 na rodada anterior, contra o Colônia, em Munique, partida em que seu astro Harry Kane sofreu uma lesão grave no tornozelo e deverá ficar afastado dos gramados por vários meses.

Na última quarta-feira (25), o time bávaro sofreu sua primeira derrota na temporada ao perder por 2 a 1 para o Lille, da França, em duelo da Liga dos Campeões.

No entanto, para além dos números e resultados, o que mais preocupa é a impressão deixada pelo time, que não tem conseguido encontrar alternativas diante da onda de problemas físicos que assola o elenco.

Além de Kane, o ataque da equipe está desfalcado devido às lesões de Michael Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Jamal Musiala. Somam-se a isso as ausências do goleiro Manuel Neuer e do lateral-esquerdo Alphonso Davies.

Para completar, neste sábado, o austríaco Konrad Laimer acrescentou mais um motivo de preocupação para a equipe ao ser substituído por lesão.

"Muita estupidez"

Como se os obstáculos já não bastassem, a expulsão do capitão Joshua Kimmich, aos 44 minutos da partida deste sábado, tornou a missão em Hamburgo bastante complicada.

Kimmich deixou evidente o nervosismo do time ao perder o controle diante do adversário norueguês Alexander Rössing-Lelesiit, a quem puxou pelos cabelos após um empurrão.

"Preciso pedir desculpas à equipe", disse Kimmich em entrevista à Sky Germany.

"Foi muita estupidez e não combina com meu jeito de ser", afirmou.

O Bayern dominava o jogo até o momento do cartão vermelho. Contudo, no segundo tempo, com um jogador a menos, o cenário da partida mudou. Por alguns momentos, os comandados de Vincent Kompany se limitaram a resistir para garantir, ao menos, um ponto na visita ao norte da Alemanha.

Apesar de não ter conquistado a vitória, o técnico belga fez questão de reconhecer o esforço de seus jogadores. "Levando em conta a situação atual, o fato de continuarem lutando como lutam me deixa feliz por ser o treinador deles", afirmou.

O Hamburgo, clube tradicional que luta para se consolidar na elite do futebol alemão, ocupa a 13ª posição após o empate, um resultado que o deixou com a sensação de ter desperdiçado uma grande oportunidade.

Passeio do Paderborn

Nos outros jogos deste sábado (28), se destacou, acima de tudo, o espetacular 8 a 1 que o Paderborn (9º) aplicou no Schalke 04 (16º).

O grande nome da partida foi o alemão de origem italiana Stefano Marino, autor de um hat-trick.

O Colônia (8º) também goleou, vencendo por 5 a 0 o recém-promovido Elversberg (12º), com três gols de Marius Bülter e dois de Said El Mala.

Já o Mainz (11º) buscou a virada na reta final para vencer o Union Berlin (17º) por 2 a 1, com um gol decisivo do francês Anthony Caci nos acréscimos.

No último jogo deste sábado, o Stuttgart (10º) recebe o Eintracht Frankfurt (7º).

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão:

Sexta-feira, 27 de novembro

Werder Bremen - B. Mönchengladbach 3 - 3



Sábado, 28 de novembro

Colônia - SV Elversberg 5 - 0

Paderborn - Schalke 04 8 - 1

Hamburgo - Bayern de Munique 0 - 0

Mainz - Union Berlin 2 - 1

(14h30) Stuttgart - Eintracht Frankfurt



Domingo, 29 de novembro

(11h30) Freiburg - RB Leipzig

(13h30) Hoffenheim - Augsburg

(15h30) Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen



Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Borussia Dortmund 24 10 7 3 0 17 7 10

2. Bayern de Munique 23 11 6 5 0 30 10 20

3. Freiburg 22 10 7 1 2 21 10 11

4. RB Leipzig 21 10 7 0 3 32 14 18

5. Bayer Leverkusen 19 10 6 1 3 24 17 7

6. Werder Bremen 19 11 5 4 2 24 18 6

7. Eintracht Frankfurt 15 10 4 3 3 16 20 -4

8. Colônia 13 11 3 4 4 16 15 1

9. Paderborn 13 11 3 4 4 16 16 0

10. Stuttgart 13 10 4 1 5 15 15 0

11. Mainz 13 11 4 1 6 21 23 -2

12. SV Elversberg 13 11 4 1 6 17 24 -7

13. Hamburgo 13 11 4 1 6 10 24 -14

14. Augsburg 12 10 3 3 4 23 21 2

15. Hoffenheim 12 10 4 0 6 16 18 -2

16. Schalke 04 7 11 1 4 6 6 19 -13

17. Union Berlin 7 11 1 4 6 9 28 -19

18. B. Mönchengladbach 5 11 1 2 8 15 29 -14

Veja também