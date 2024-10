Harry Kane marca três vezes, e Bayern de Munique goleia o Stuttgart no Alemão

A- A+

Com três gols de Harry Kane e um de Coman, o Bayern de Munique goleou o Stuttgart por 4 a 0 neste sábado (19) pela sétima rodada do Alemão e retomou a liderança do campeonato com 17 pontos.

O time de Munique tem o mesmo número de pontos do Leipzig, que mais cedo havia vencido o Mainz por 2 a 0, mas leva a melhor nos critérios de desempate.



O resultado encerrou uma série de três jogos sem vitórias do Bayern. Antes da partida com o Stuttgart, o time de Munique havia empatado com o Bayer Leverkusen (1 a 1) e o Eintracht Frankfurt (3 a 3) pelo Alemão e perdido por 1 a 0 para o Aston Villa pela Liga dos Campeões.



Em casa, o Bayern tinha mais volume de jogo, com mais de 65% de posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguia transformar esse domínio em superioridade no placar. A primeira etapa terminou com apenas duas finalizações em direção ao gol do time da casa.



No segundo tempo, o Bayern também sofria para tentar se infiltrar no forte esquema defensivo montado pelo Stuttgart até que aos 12 minutos Harry Kane fez uma tentativa de longa distância após receber um passe curto de Kimmich.



O chute de direita saiu forte e entrou no canto direito do goleiro Nubel. Quatro minutos depois, o atacante inglês precisou tentar duas vezes antes de marcar. Após receber um passe de letra de Muller dentro da área, Kane finalizou de esquerda, mas a bola parou na zaga do Stuttgart. O atacante lutou pela bola e, cercado por três zagueiros, finalizou de direita diante de Nubel



O terceiro gol de Kane aconteceu aos 35, após o Bayern trabalhar a bola no ataque por um longo tempo. Palhinha finalizou de longe, a bola rebateu na zaga e sobrou limpa para o artilheiro. Foi o oitavo gol de Kane no Alemão. Ele está um atrás de Marmoush, do Frankfurt, na lista de artilheiros.



Kane chegou a marcar pela quarta vez dois minutos depois, mas o gol foi anulado por impedimento. O último gol do Bayern saiu aos 44. Da direita, Muller enfiou a bola na área do Stuttgart. Após desvio na zaga, a bola sobrou para o francês Coman na esquerda, que limpou a marcação do zagueiro e bateu cruzado para fazer 4 a 0.



De volta ao topo no Alemão, o Bayern busca agora a reabilitação na Liga dos Campeões e na quarta-feira (24) enfrenta o Barcelona, na Espanha. O Stuttgart, em oitavo no Alemão com 8 pontos, também joga na Liga dos Campeões e encara a Juventus, na Itália.

Leipzig vence

O Bayern entrou em campo neste sábado pressionado pela vitória Leipzig sobre o Mainz por 2 a 0 mais cedo. Xavi Simons e Willi Orban marcaram ainda no primeiro tempo na Mainz Arena.

A partida foi marcada por protestos da torcida local contra Jürgen Klopp, que foi anunciado no início do mês como chefe global do futebol da Red Bull. "Você esqueceu tudo que lhe demos?", perguntava uma faixa atrás de um dos gols, referindo-se ao discurso de despedida de Klopp quando deixou o clube após 18 anos como jogador e treinador, em 2008.



"Você está louco?", questionou outro banner com um trocadilho com o nome de Klopp usando a palavra alemã "bekloppt" para louco, enquanto outro se referia a uma citação sua: "Gosto das pessoas até que elas me decepcionem".



Klopp vai supervisionar sua rede internacional de clubes, incluindo o Bragantino, o Leipzig, o Salzburg, New York Red Bulls e o Omiya Ardija no Japão. Após deixar o Mainz em 2008, o treinador teve passagens de sucesso como treinador no Borussia Dortmund e depois no Liverpool.



Leverkusen se reencontra com a vitória

Já o atual campeão, o Bayer Leverkusen, voltou a vencer após dois empates seguidos no Alemão, ao marcar 2 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt, que reclamou de um pênalti não marcado nos acréscimos do segundo tempo.

O Bayer venceu mesmo com um pênalti desperdiçado pelo atacante nigeriano Boniface aos 9 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda marcava 0 a 0. O goleiro Kevin Trapp, do Frankfurt, fez a defesa.



O egípcio Omar Marmoush não desperdiçou a penalidade máxima marcada para o Fankfurt sete minutos depois e marcou seu nono gol no Alemão, liderando a tabela de artilheiros.



Andrich, que havia cometido o pênalti minutos antes, conseguiu o empate para o Bayer Leverkusen aos 25 minutos após assistência de Martin Terrier. A virada do atual campeão veio somente aos 27 minutos do segundo tempo, quando Boniface também se redimiu de seu erro no primeiro tempo e marcou o gol da vitória.



Outros resultados

Hoffenheim 3x1 Bochum

Freiburg 3x1 Augsburg

Borussia Monchengladbach 3x2 Heidenheim

