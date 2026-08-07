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RESULTADO Bayern de Munique vence Aston Villa em amistoso em Hong Kong Com gols de Kim Min-jae e Díaz, alemães superam os ingleses

O Bayern de Munique venceu o Aston Villa por 2 a 1 em amistoso disputado nesta sexta-feira (7), em Hong Kong.

Os alemães saíram na frente aos 37 minutos, quando o zagueiro sul-coreano Kim Min-jae apareceu de surpresa na segunda trave para desviar uma cobrança de falta e abrir o placar.

No segundo tempo, o time bávaro acionou algumas de suas estrelas que estavam no banco e começou a pressionar. Díaz teve uma grande chance de ampliar, mas a defesa do Villa salvou em cima da linha.

O colombiano fez o segundo do Bayern em uma bela jogada no minuto 73: recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu colocado. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

O Villa diminuiu com o volante brasileiro João Gomes arriscando da entrada da área sem chances para o goleiro Manuel Neuer (83').

Os ingleses quase empataram pouco depois, mas Neuero mostrou reflexo para defender uma cabeçada à queima-roupa de Tammy Abraham.

Vários jogadores que disputaram a Copa do Mundo, entre eles Michael Olise e Harry Kane do Bayern, não estavam Hong Kong.

"Eu disse aos jogadores, com total sinceridade, que fiquei impressionado", disse o técnico Vincent Kompany após a vitória.

"É difícil encarar esses jogos... e manter a mesma postura, continuar parecendo o Bayern de Munique que podemos ser", acrescentou Kompany.

O Villa está se adaptando à vida sem Morgan Rogers, depois que o meio-campista inglês assinou com o Chelsea no mês passado por um valor recorde no futebol britânico, estimado em 117 milhões de libras esterlinas (R$ 802 milhões na cotação atual).

A equipe vai enfrentar o Paris Saint-Germain na Supercopa da Uefa na próxima quarta-feira, antes de visitar o Brighton na estreia na Premier League, em 23 de agosto.

O Bayern iniciará a nova temporada da Bundesliga em casa, contra o Stuttgart, no dia 28 de agosto.

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