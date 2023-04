Bayern de Munique vence Borussia Dortmund e recupera liderança do Campeonato Alemão

A- A+

O Bayern de Munique recuperou a liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o Borussia Dortmund por 4x2 neste sábado (1º), na Allianz Arena, em jogo válido pela 26ª rodada, que marcou a estreia do técnico Thomas Tuchel no comando do time bávaro.

Com esta vitória, o gigante da Baviera chega a 55 pontos na tabela, dois à frente do Dortmund e quatro de vantagem sobre o Union Berlin, que também venceu na rodada.

Após o equilíbrio nos primeiros minutos de partida, o Bayern abriu o placar em uma falha incrível do goleiro Gregor Kobel, que errou ao tentar cortar um passe longo de Dayot Upamecano (13') e deixou a bola passar para lentamente chegar ao gol.

"Não podemos esquecer que ele (Kobel) é a razão pela qual chegamos aqui na liderança. Ele já nos ajudou na temporada e voltará a fazê-lo", dise o técnico do Dortmund, Edin Terzic, ao canal Sky Sports.

O gol desestabilizou o time auri-negro, que não conseguiu se recuperar no jogo e em poucos minutos já perdia por 3x0, com mais dois do oportunista Thomas Muller (18' e 23'), que praticamente definiram a vitória do Bayern.

O francês Kingsley Coman selou a goleada no segundo tempo (50'), antes de Emre Can (72' de pênalti) e Donyell Malen (90') descontarem para os visitantes.

A goleada põe fim a uma fenomenal sequência do Dortmund, que vinha de oito vitórias e um empate em 2023 na Bundesliga, enquanto o Bayern começa em grande estilo a era Tuchel, após a demissão do técnico Julian Nagelsmann.

Mais cedo, o Union Berlin venceu por 3x0 o lanterna Stuttgart para se manter na briga pelo título.

O time da capital construiu o resultado no segundo tempo graças aos gols de Sheraldo Becker (51'), Kevin Behrens (65') e Genki Haraguchi (68', contra).

Também neste sábado, o RB Leipzig (5º), em queda livre com quatro derrotas nos seis últimos jogos, perdeu em casa para o Mainz (8º) por 3x0 e ficou mais distante da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

O Freiburg (4º), outro que briga na parte de cima da tabela, também tropeçou ao empatar em 1x1 com o Hertha Berlim (16º).

Tentando se aproximar da zona de classificação para as competições europeias, o Bayer Leverkusen (7º) derrotou fora de casa o vice-lanterna Schalke por 3x0, enquanto Wolfsburg (9º) e Augsburg (12º) empataram em 2x2.

Dois duelos encerram a 26ª rodada da Bundesliga no domingo (2): Colônia x Borussia Moenchengladbach e Werder Bremen x Hoffenheim.

